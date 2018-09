Gulyás Gergely ismertette a kormány új döntéseit

Kérdések és válaszok

Új szuperkórház: A tervpályázat elbírálására januárig kerülhet sor. Jövő év közepén lehet alapkőletétel, ezek az ambiciózus célok.

Szocho: Arról született döntés, hogy július elsejével csökken jövőre 2 százalékponttal a szociális hozzájárulási adó.

Paksi hitelszerződés módosítása: a paksi hitelszerződés alapvetően megfelel Magyarország érdekeinek. Süli János tárca nélküli miniszter kezdeményezte a hitelszerződés módosítását. Az Európai Bizottságnak a szerződést és a megállapodást jóvá kell hagynia. De nincs napirenden módosítás.

Csúszik a paksi beruházás? Süli János miniszter beszámolójában az szerepelt korábban, hogy a beruházás időpontja tartható. Nincs szó csúszásról Gulyás Gergely szavai szerint.

Minimálbér-emelés: a tárgyalások jelenleg is folynak a munkaadók és munkavállalók között, a kormány nem lép közbe. A kiszivárgott hírek szerint jövőre 150 ezer forintra emelkedik a bruttó minimálbér.

Uniós források elvesztése: 500 milliárd forintos lehetséges elvonásról szóló jelentés nem készült a minisztériumban. Ilyen veszély nincs is is.

Uniós pályázatok szabálytalanságai. Az megfelel a valóságnak, hogy az Európai Bizottság és a kormány között van véleménycsere bizonyos támogatásokról. A Bizottság kritikával illette a magyar uniós pályázati rendszert, a kormány ennek a kritikának egy részét vitatja - ismerte el Gulyás.

Elmaradt uniós pénzek: 1000 milliárd forintnak megfelelő előlegszámla van Brüsszelben. Ennek a pénznek egy jelentős részének beérkezésére számít a kormány idén.

2019-es nyugdíjemelés: a kormány álláspontja kis mértékben eltér az inflációs kérdésben a jegybankétól. Ha a kormánynak lesz igaza, akkor a nyugdíjemelés mértéke rendben lesz, ha nem, akkor ősszel kell kifizetni a kompenzációt.

2018-as nyugdíjügyek: lesz nyugdíjprémium, az inflációból fakadó kompenzációra idén az inflációs adatok alapján nem kell sort keríteni, az Erzsébet utalványról a kormány mindig egyedileg dönt.

Egészségügy átalakítás: ha az EMMI-nek lenne konkrét javaslata labor ügyben, akkor abban ők az illetékesek. Valóban a miniszterelnök sokszor beszélt, hogy az egészségügyben az előrelépés az lenne, ha a tulajdonviszonyokat tisztáznák és szétválasztanák a magán és állami tulajdont.

Kormányülést követően adnak tájékoztatást - kezdte a kormányszóvivő.Gulyás Gergely azzal indította a sajtótájékoztatót, hogy a kormány áttekintette a migrációs helyzetet. Ezt követően a miniszter a hajléktalanok kérdésére tért rá, miután október 15-étől lép hatályba a törvénymódosítás, ami gyakorlatilag kitiltja a közterületekről a hajléktalanokat. A kormány most arról döntött, hogy 300 millió forintos plusz alapot hoz létre a hajléktalanok ellátására.Szintén megtárgyalta a kormány a közigazgatási bíráskodás kérdését. Ezzel kapcsolatban az igazságügyi miniszter tartott tájékoztatást. Ez egy történelmi hagyomány is, 1949-ig működött ez a rendszer. A koncepciót a kormány most elfogadta, az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot október végéig terjeszti a minisztérium a kormány elé, 2020. január elsejétől megkezdhetik működésüket - magyarázta a tárcavezető. A közigazgatási bíróság központja Esztergomban lesz, az ország 8 városban pedig regionális törvényszékek kerülnek felállításra - mondta. Ezzel párhuzamosan lesz egyszerűsítés a területi közigazgatásban. Bürokráciát növelő hatásköröket meg fogja a kormány szüntetni - ígérte.