Gyengült az üzleti bizalom Magyarországon

Azdecemberhez képest egyaránt rosszabb lett az elmúlt időszaki termelés, a termelési kilátások, a rendelésállományok - ezen belül az exportrendelések - megítélése. Egyedül a készletekről alkotott vélemény javult egy keveset. Az egy negyedévvel korábbihoz képest kissé rövidült a szerződéssel lefedett termelési időszak, lassult az új rendelések beáramlása.

A legnagyobb mértékben azkilátások romlottak, de még így is nagyon kedvezőek. Az előző háromhavi termeléssel és a rendelésállománnyal kapcsolatos elégedettség azonban érdemben nem változott. A magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt valamivel rosszabbak lettek, az előbbiek romlása már hónapok óta tart.bizalmi index három hónapos csökkenés után januárban hibahatáron belül javult, s ezzel az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv közepéhez áll közel. Az eladási pozíció megítélése kissé kedvezőbb lett, a készleteké és a rendelésállományé viszont némileg rosszabb.bizalmi index 2019 első hónapjában minimálisan jobb lett a 2018. véginél. Az általános üzletmenet megítélése romlott, a forgalmi várakozások viszont javultak. Az átlagos kapacitáskihasználás magas volt, de a válaszadók csaknem fele jelezte, hogy tudná bővíteni a teljesítményét. Ennek fő akadálya a munkaerőhiány volt.minden ágazatban gyengült, kiugró mértékben az építőiparban. Ugyanakkor csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Azaz ipar kivételével minden ágazatban gyengült. A kereskedelemben azonban így is a cégek mintegy 40%-a készül áremelésre. A fogyasztók inflációs várakozása erősödött. Aminden ágazatban sokat romlott, különösen az építőiparban és az iparban, kevésbé a kereskedelemben, alig a szolgáltató szférában. A lakosság véleménye is valamivel rosszabb lett.A GKI fogyasztói bizalmi index a decemberi, kismértékű javulás után januárban ugyanilyen mértékben romlott. Ez a szint az egyébként kiugróan optimista tavalyi év mélypontja környékén van. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét romlónak érezte, a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét viszont javulónak.