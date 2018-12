Győzött May, elbukott az ellene indított bizalmatlansági indítvány

A szavazást lebonyolító frakcióbizottság elnöke, Sir Graham Brady a kétórás voksolási procedúra és a szavazatok összeszámlálása után bejelentette, hogy a 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an szavaztak bizalmat a kormányfőnek, 117-en viszont a bizalmatlansági indítványra voksoltak.A bizalmi szavazás kimenetelének eldöntéséhez a 317 fős frakció egyszerű többségének, vagyis legalább 159 tory képviselőnek kellett egységesen voksolnia.Egészen az utolsó pillanatig úgy volt, hogy 315 konzervatív képviselő szavazhat, és így eredetileg 158 voksra lett volna szükség az egyértelmű eredményhez, de szerda este visszakapta szavazati jogát két olyan tory alsóházi képviselő is, akiket korábban fegyelmi ügyek miatt felfüggesztettek.May győzelme nagy felsülés a keményvonalas Brexit-tábornak, hiszen így a brit kormányfő ellen 12 hónapig nem lehet újra ilyen indítványt elindítani, de ez a tábor nem is igazán tehetett mást, mint hónapokig tartó fenyegetőzés és elégedetlenkedés után "kivonni a kardot" és nyíltan nekimenni a kormányfőnek. Így tudtak csak valamennyire következetesek lenni a kormányfővel szembeni elégedetlenség kifejezésében.Ezzel a húzással azonban valójában saját magukat szorították partvonalra a párton belül és az eredmény alapján világossá vált, hogy Mayen kívül nincs más valódi személyi alternatíva, aki mögött a kormánypárt többsége fel tudna sorakozni.Mindez megerősíti Mayt a további uniós tárgyalásokban, illetve a holnap kezdődő uniós csúcstalálkozón, hogy kicsikarhasson valamiféle további írásos (esetleg jogi relevanciával is bíró) megerősítést arra, hogy az északír-ír határkérdés miatti "vészhelyzeti megoldás" nem lesz hátrányos Nagy-Britannia számára (nem ragad bele időkorlát nélkül a vámunióba az EU 27 másik tagjával).(MTI, MarketWatch