Gyűlnek a vérszagra a játékosok - Trump bukására fogadnak a piacok

Egy pár órája jött ki a hír, hogy vádat emelnek Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn ellen, az oroszokkal való együttműködés kapcsán. Nem telt sok időbe, és az elnök tanácsadója elismerte bűnösségét, hogy korábban hazudott az FBI-nak az oroszokkal folytatott tanácskozásairól. Azóta pedig tovább gördült a történet, ugyanis az ABC beszámolója alapján Flynn teljes együttműködést ígért az eljáró hatóságoknak, továbbá egy meghallgatásra is sor kerül, ahol arról számolhat be, hogy Donald Trump utasítására vette fel a kapcsolatot az oroszokkal.Ez persze komoly hatással lehet az elnök további karrierjére a Fehér Házban, a predictIt nevű politikai predikciós piac számai alapján jelenleg 40 százalék körüli az esély arra, hogy elindul az impeachment, vagyis egy olyan eljárás, amelyet a képviselőházban és a szenátusban folytatnak le akár a hivatalban lévő amerikai elnökkel szemben is, és amennyiben bűnösnek találják az amerikai elnököt, akkor megfoszthatják hivatalától.