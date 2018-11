Hajnali 2 körül érkeznek az első eredmények az amerikai félidős választásokról

így vagy úgy, de rólam szavaznak kedden.

Az első részeredmények magyar idő szerint éjjel 2 órakor várhatók.

Sarah Huckabee Sanders szóvivő közleményben számolt be arról, hogy Donald Trump elnök családja és barátai körében a Fehér Házból figyeli a fejleményeketAz elnök az elmúlt hat nap alatt nyolc államban tizenegy kampányrendezvényen vett részt, és még hétfőn is három államban három gyűlésen kampányolt republikánus szenátorok és kormányzójelöltek mellett.Több rendezvényen is azt hangoztatta, hogy a voksolás az ő elnökségéről szóló népszavazás lesz. Egy indianai rendezvényen így fogalmazott:Az igazságügyi minisztérium még hétfőn bejelentette: 19 állam 35 választási körzetébe külön személyzetet rendelnek a választási folyamat ellenőrzésére. Kedd délutánig semmifajta incidensről nem érkezett jelentés, apróbb és azonnal korrigált szabálytalanságok, vagy figyelmetlenségből történt tévedések azonban történtek. Michigan egyik kisebb településének általános iskolájában például arra figyelmeztették a reggel érkező szavazókat, hogy ha lövéseket hallanak, ne ijedjenek meg, mert az iskola gyakorlóterén véletlenül erre a napra szerveztek lőgyakorlatot.Az ABC televízió Detroitból azt jelentette, hogy az egyik, szintén iskolában berendezett szavazóhelyiségben reggel nem tudtak voksolni, mert hiányoztak a szükséges szavazóberendezések. Kiderült, hogy a kommunikáció hiánya miatt a gépeket az iskola egy másik szárnyában őrizték elzárva, mert a szavazás lebonyolításáért felelősök azt hitték, ott lesz a voksolás. A Houston Chronicle című lap szintén a szavazógépek átmeneti technikai gondjairól számolt be.