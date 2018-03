Halálbüntetést akar a kábítószer-kereskedőkre Donald Trump

Andrew Bremberg, a Fehér Ház belpolitikai kérdésekkel foglalkozó igazgatója vasárnap este rövid tájékoztatót tartott újságíróknak az elnök, illetve a kormányzat terveiről. E szerint Donald Trump várhatóan keményebb büntetési tételeket - beleértve a halálbüntetést is - szorgalmaz a kábítószer-kereskedők számára, és a kongresszust arra ösztökéli majd, hogy alkosson törvényt, amely kötelezően büntetni rendeli a már kis mennyiségű kábítószerrel, vagy opiát tartalmú gyógyszerrel illegálisan kereskedőket is.A kormányzati elképzelések között szerepel az oktatás kiszélesítése és a már eredményesnek bizonyult gyógymódok és rehabilitációs erőfeszítések kormányzati pénzügyi támogatása. Egyúttal drasztikusan csökkentenék a csakis receptre felírható, opiát tartalmú fájdalomcsillapítók forgalmazását is, mégpedig úgy, hogy a Medicaid (a szerényebb jövedelműeket segítő állami egészségbiztosítás) nem térítené meg e gyógyszerek árát."Az opiátválságot a Fehér Ház nem pártpolitikai problémának tekinti és kétpárti megoldásra törekszik" - nyilatkozta a The Washington Post című lapnak Kellyanne Conway, a Fehér Ház tanácsadója, akit Trump elnök a válságkezeléssel megbízott.Az opiátok - beleértve a heroint, a szintetikus kábítószereket és az opiát tartalmú fájdalomcsillapítókat - 2016-ban több mint 42 ezer halálos áldozatot követeltek. Donald Trump kormányzata elsődleges fontosságú feladatának nevezte az opiátválság leküzdését, és tavaly októberben országos egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Akkor elnöki bizottságot hoztak létre a helyzet feltérképezésére, javaslatok kidolgozására, s ennek a bizottságnak a vezetésével bízta meg az elnök Kellyanne Conwayt.Az ügyben egyébként aktívak a törvényhozók is. Kedden a képviselőház energetikai és kereskedelmi bizottsága 25, az opiátválságra vonatkozó törvénytervezetet tárgyal majd meg.