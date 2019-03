Hamarosan érkezik a kormánytisztviselők megemelt bére

A tájékoztatásból több között kiderült, hogy a közszféra béremelési programjának következő lépéseként most átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban (a minisztériumokban és a háttérintézményeknél) dolgozó kormánytisztviselők bére.A törvény szerinti új besorolása alapján a kormánytisztviselő január 1-től vált jogosulttá a megemelt illetményre. A munkáltatóknak március 15-ig kell kiállítani az új kinevezési okmányokat, amelyből a tisztviselő értesül az álláshelyének besorolásáról és az új illetményéről.A márciusi illetmény kifizetésével egyidejűleg, áprilisban kerül sor a január-februári illetménykülönbözet kifizetésére is. Átlagosan 30 százalékos béremelés történik, de ez egyénenként eltérő lehet a munkáltató döntése alapján.Idén összesen 40 milliárd forintot fordít a kormány a közigazgatási bérek rendezésére. A kormánytisztviselők a februári fizetésükkel egy összegben megkapják a fel nem használt szabadságuk megváltását is.