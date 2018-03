Hamarosan megnyílik a világ a magyar megtakarítók számára

lendületbe hozzák majd a befektetési alapok határokon átnyúló piacát,

előmozdítják a fedezett kötvények mint hosszú távú finanszírozási források piacának fejlődését,

és nagyobb jogbiztonságot teremtenek a határokon átnyúló értékpapírügyletekben részt vevő és követelésekkel rendelkező befektetők számára.

A mai javaslatok a tőkepiacok megerősítését és az uniós befektetések élénkítését célzó szélesebb körű stratégia részét képezik. Ahhoz, hogy 2019-re megvalósítsuk Európában a tőkepiaci uniót, három területen kell továbblépnünk: európai címkéket és útleveleket kell létrehoznunk a pénzügyi termékek számára, harmonizálni és egyszerűsíteni kell a tőkepiacok elmélyítésére irányuló szabályokat, és biztosítanunk kell a tőkepiacok következetesebb és hatékonyabb felügyeletét

Újabb javaslatcsomagot terjesztett elő hétfőn az Európai Bizottság a 2015-ben meghirdetett tőkepiaci uniós projekt előmozdítására, amelyek célja alternatív finanszírozási források felkutatása és a határokon átnyúló befektetések útjában álló akadályok lebontása.A Bizottság reményei szerint friss javaslatai- jelentette ki Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke.A testület hétfőn mindenekelőtt a fedezett kötvényekre vonatkozó közös szabályokra - egy irányelvre és egy rendeletre - tett javaslatot.Az európai bankok globális vezető szerepet játszanak ezen a piacon, amely számos uniós tagállamban fontos forrása a hosszú távú finanszírozásnak.A fedezett kötvények a hitelek elkülönített csoportjával fedezett pénzügyi eszközök nemcsak azért fontosak, mert költséghatékony hitelezési források, hanem azért is, mert különösen biztonságosak.A javasolt szabályok a Bizottság szerint magas színvonalú standardokon és a legjobb gyakorlatokon alapulnak. Céljuk, hogy elősegítsék a fedezett kötvényeknek a hitelintézetek stabil és költséghatékony finanszírozási forrásaiként történő alkalmazását, különösen azokon a területeken, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Emellett a befektetők számára szélesebb körű és biztonságosabb befektetési lehetőségeket biztosítanak majd.A javaslat emellett arra törekszik, hogyA Bizottság becslése szerint az uniós hitelfelvevők számára az új szabályokból eredő potenciális teljes éves megtakarítás 1,5 milliárd euró és 1,9 milliárd euró között lehet.A befektetési alapok fontos eszközök a magáncélú megtakarítások gazdaságba való becsatornázása és a vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek növelése szempontjából. Az uniós befektetési alapok piaca összesen 14,3 billió eurót tesz ki. Ez a piac azonban még nem érte el teljes potenciálját. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásoknak alig több mint egyharmada (37 %), az alternatív befektetési alapoknak pedig mindössze 3 %-a van nyilvántartásba véve több mint három tagállamban. Ez részben azokra a szabályozási akadályokra vezethető vissza, amelyek jelenleg hátráltatják a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását.A bizottsági javaslat célja, hogy ezeket az akadályokat minden befektetési alap tekintetében megszüntesse, ésA fokozott verseny több választási lehetőséget és értékesebb termékeket kínál a befektetők számára, miközben biztosítja magas szintű védelmüket.Követelés engedményezése esetén olyan ügyletről van szó, amelyben a hitelező pénz ellenében harmadik személyre ruházza át arra vonatkozó jogát, hogy egy másik személlyel szemben követelést érvényesítsen. Ezt a rendszert a vállalkozások likviditás és hitelhez jutás biztosítására használják.Jelenleg jogilag nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti jogot kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határon átnyúló követelésengedményezést követően ki a követelés tulajdonosa. A javasolt új szabályok egyértelműen meghatározzák, hogy melyik jog az irányadó e jogvitákban -függetlenül attól, hogy melyik tagállam bírósága vagy hatósága vizsgálja az ügyet. Ez a javaslat Brüsszel szerint elő fogja mozdítani a határokon átnyúló befektetéseket és az olcsóbb hitelhez való hozzáférést, valamint mérsékli a rendszerszintű kockázatokat.A Bizottság hétfőn egy közleményt is elfogadott annak tisztázása érdekében, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határokon átnyúló értékpapírügyletek vonatkozásában ki minősül az értékpapírok tulajdonosának. A fokozott jogbiztonság elősegítheti a határokon átnyúló befektetéseket, az olcsóbb hitelhez való hozzáférést és a piaci integrációt.A tőkepiaci unióról szóló törekvések mai eseményeiről röviden már napközben is beszámoltunk