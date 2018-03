Hamarosan megszólal Orbán Viktor

A hazai járműipar kilátásairól is szó lesz Portfolio-MAGE Járműipar 2018 című kiállításon. A program magáért beszél: ÁTTEKINTÉS

Az esemény 10 órakor kezdődik, élőben közvetítünk róla. A miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz az autóipari alkatrész beszállító cég gyáravatóján.A Thyssenkrupp 2016-ban jelentette be, hogy több mint 30 milliárd forintos autóipari beruházással csaknem 500 új munkahelyet teremt 2019-ig. A kormány 10,6 milliárd forinttal támogatta a beruházást.A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. pár nappal ezelőtt nyerte el a 2017-es évre a legnagyobb volumenű zöldmezős beruházást elismerést. A német konszern budapesti fejlesztőközpontja és győri futóműgyára után 2018-ban két újabb egységében is megindulhat a termelés: Jászfényszarun kormányrendszerek és hengerfejekbe integrált vezérműtengelyek, míg Debrecenben rugók és stabilizátorok készülnek majd. Most az előbbi gyár avatója esedékes, az üzem két üzletágnak ad helyet.A Camshaft üzleti egységhez tartozó üzem fő profilja hengerfejbe integrált vezérműtengelyek gyártása. Az év második felében elindul Steering üzleti egység munkája is. Ehhez tartozó üzemünkben olyan elektromechanikus kormányszervók (C-EPS típus) készülnek majd a nemzetközi autóipar számára, melyeket budapesti fejlesztőközpontunk mérnökei terveznek. Ezek az "okos" kormányrendszerek az állandó energiát igénylő hidraulikus rendszerek helyett elektromotoros rásegítést alkalmaznak, így csak akkor vesznek fel energiát, ha a kormányt ténylegesen elforgatják. Ennek köszönhetően autótípustól függően akár 0,3 liter üzemanyagot is megtakarítanak száz kilométerenként, ráadásul műszakilag megbízhatóbbak a hagyományos, hidraulikus rásegítéseknél, és kevesebb karbantartást igényelnek.A Thyssenkrupp a világ egyik legnagyobb acélgyártással, autó-, gép-, energia- és építőipari alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalata.A gyár építéséről külön videót is készített a cég: