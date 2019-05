Harry hercegnek és Meghan hercegnőnek fia született

A hírt szermélyesen Harry herceg jelentette be hétfő délután, majd hivatalos közleményben az udvar is megerősítette. A tájékoztatásból kiderült, hogy a gyermek már kora reggel, brit idő szerint fél hat előtt néhány perccel a világra jött.Harry elmondta a windsori rezidenciájuknál összegyűlt újságíróknak, hogy a gyermek nevén még gondolkodnak, de az újszülött és édesanyja remekül van. Harry és Meghan közös Instagram-oldala beszámolt arról is, hogy a kisfiú 7 font és három uncia, vagyis hozzávetőleg 3260 gramm súllyal született.Harry és Meghan első gyermeke jelenleg a hetedik helyet foglalja el a brit trónutódlási sorban, nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után. Így nem valószínű, hogy valaha az Egyesült Királyság uralkodója lesz.Az újszülött a 93 éves II. Erzsébet királynő és 98. évében járó férje, Fülöp edinburghi herceg nyolcadik dédunokája. Harry tavaly május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában. Az esküvő után az uralkodó a Sussex hercege, illetve hercegnője címet adományozta a házaspárnak.

Tony Appleton városi kikiáltó közhírré teszi a brit trónörökös negyedik unokájának a világra jöttét a windsori kastélyban.

