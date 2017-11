Hasítanak a magyar beruházások

A beruházások felpattanása szoros összefüggésben áll az uniós források ciklikusságával: tavaly szinte eltűnt, idéntől pedig ismét megindultak a brüsszeli finanszírozású projektek. Ugyanakkor az utóbbi negyedévekben már a magánszektor fejlesztései is szépen élénkültek, összhangban a világgazdasági konjunktúrával. A KSH jelzése szerint a beruházási teljesítmény közel hattizedét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 18, a több mint egytizedet realizáló költségvetési szerveknél 65%-os bővülés következett be.

A nemzetgazdasági beruházások 30%-át képviselő feldolgozóipar fejlesztései - másfél éve tartó folyamatos expanzió folytatásaként - 14%-kal bővültek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipari beruházások háromtizedét realizáló járműgyártás invesztíciói járultak hozzá.

Jelentős bővülés következett be a villamos berendezések gyártásában és az elektronikai iparban is. De a beruházási aktivitás minden nemzetgazdasági ágban emelkedett, kivéve a víz- és hulladékgazdálkodást, ahol 9,6%-os a csökkenés. A második legnagyobb beruházónak számító ingatlanügyletek beruházási volumene 19%-kal emelkedett, a lakásépítések és -felújítások mellett az üzleti célú ingatlanfejlesztésekben is növekedés valósult meg. A fejlesztések alapján harmadik legnagyobbnak számító szállítás, raktározás beruházásainak volumene szintén jelentős mértékben (11%-kal) nőtt. Az uniós forrásból finanszírozott autópálya-, autóút- és vasútépítések mellett a fuvarozással foglalkozó vállalkozások is növelték fejlesztéseiket. A nagyrészt közösségi finanszírozású területeken - amelyek összesített részesedése megközelítette a beruházások egytizedét - átlagot meghaladó mértékben bővültek a beruházások, elsősorban az uniós forrásból történő fejlesztések következtében. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén megvalósult 51%-os növekedésben a középületek és közterületek felújításával, valamint a rend- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások is szerepet játszottak. Az oktatásban 86, a humán-egészségügyi, szociális ellátásban 95%-kal haladta meg a beruházások volumene az egy évvel korábbi, alacsony bázist.A jobb memóriájú olvasóinknak talán úgy tűnhet, hogy a mostani számok kisebbek az előző negyedévben közölteknél. Nem tévednek, ugyanis a KSH elég jelentősen átgyúrta az adatokat. Az év/év indexek azonban nem azért estek vissza, mert az idei teljesítmény kisebb lenne az előzőleg közöltnél, hanem azért, mert a tavalyit húzta fel, így a viszonyítási alap nagyobb lett.A beruházási cikcakkot jól mutatja az alábbi ábra, amiről láthatjuk, hogy a fejlesztések volumene elérte a 2015 végi csúcsot.