Hat év helyett csak három évig lesz pokoli Budapesten közlekedni

Tarlós István annyit árult el, hogy a közeljövőben elkezdődik a Lánchíd felújítása, de azt nem közölte, hogy pontosan mikor.

Tarlós István emlékeztetett, a költségvetés főösszege 376,8 milliárd forint, a büdzsé 75 milliárd forintos fejlesztési hitelt tartalmaz. Ebből 30 milliárd a 3-as metró járműfelújításaihoz kapcsolódik. A fejlesztési hitelt a csillaghegyi öblözet árvízvédelme, az 1-es villamos meghosszabbítása, a Lánchíd felújítása, valamint az útfelújítások indokolják.Tarlós kiemelte, a működési költségvetést determinálta az állami szférában végrehajtott béremelések miatt kialakult bérfeszültség, és ez elkerülhetetlenné tette a bérrendezést, ami 12 milliárd forintos ráfordítást tett szükségessé. A fővárosi önkormányzatra kivetettek 5 milliárd forint szolidaritási adót is, továbbá a közösségi közlekedés finanszírozására is kevesebb érkezik az államtól - jelezte. Működési hitelt a főváros és a BKV nem vett fel 2010 óta - mutatott rá Tarlós István.A közterület-használat szabályairól szólva a főpolgármester elmondta, a jogegységi döntés értelmében nem a tulajdonosi jogok alapján önkormányzati testületek döntenek a közterület-használatról, és azt hatósági kérdésként kell kezelni. Mint mondta, nem értik a döntést, a fővárosban gyakorlatilag egy új ügyosztályt kell létrehozni csak azért, hogy ne tulajdonosként kezeljék a közterület-foglalásokat, hanem hatósági ügyként. Ez költségnövelő, folyamatlassító és gyakorlatilag "semmit nem visz előre" - tette hozzá Tarlós István.A margitszigeti teniszcsarnokról szólva a főpolgármester közölte: a kormány és a főváros között egyetértés van az ügyben, nem elfogadható, hogy ott egy "kilencemeletes monstrum" felépüljön.A Rác fürdővel kapcsolatban közölte, ha a várakozásoknak megfelelően a főváros tulajdonába kerül a létesítmény egésze, akkor egy éven belül ki kell nyitnia a fürdőnek.Beszélt arról is, hogy a főváros úgynevezett Omega lépcsőliftekkel oldaná meg a felújítás alatt álló 3-as metró két kismélységű állomásának akadálymentesítését. Elmondta azt is, hogy az akadálymentesítéséről folynak az egyeztetések a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ); az Ecseri úti és a Pöttyös utcai állomás esetében eltérnek az álláspontok.