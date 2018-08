Hatalmas a munkaerőhiány a mezőgazdaságban

A lap a gépforgalmazó Axiál Kft. marketingigazgatóját, Umenhoffer Pétert idézve arról ír, hogy az iskolapadból évente az ágazat által igényelt ötezer végzősnek csak kevesebb mint tizede kerül ki. A mezőgépészet megítélése az elmúlt harminc év során alig változott. A szakmát még mindig olajosnak, elavultnak, alantasnak tartják, sok fizikai munkával és alacsony fizetéssel.A felmérések szerint a szektor elöregedett. Az átlagéletkor 50 fölötti, az iskolázottsági átlagszint ugyanakkor alacsony. A mezőgazdasági járművek kezelői így gyakorta hibásan használják és tönkreteszik az új gépeket.A Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége Legyél te is mezőgépész! néven iskolások számára 11 pontból álló képzési és karrierprogramot állított össze. De a szakértő szerint még akkor is legalább 20 évbe telik az ágazati munkaerőhiány lefaragása, ha most sikerül a fiatalokat "megszólítani".