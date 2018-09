Hatalmas a pedagógushiány Magyarországon

A pályakezdők béremelése mellett a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának automatizmusával, illetve a végzős hallgatók bevonásával lehetne enyhíteni a pedagógushiányt

a köznevelési intézményekben üres álláshelyek átmenetileg mindig lesznek, hiszen a tanárok életkörülményeiben beálló változások - nyugdíjazás, gyermekvállalás, más településre költözés - kihatnak arra. Teljesen természetes tehát a fluktuáció, de országosan nem beszélhetünk pedagógushiányról.

a tankerületi központokon belüli és a tankerületek közötti együttműködés segítségével megoldott lesz minden intézményben a szakos ellátottság. A tankerületi központok az általuk fenntartott intézményekben, a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is biztosítják a zökkenőmentes tanévkezdést.

Az állami általános iskolákban és gimnáziumokban augusztus végén 4325 betöltetlen álláshely volt, derül ki azokból a Klebelsberg Központnál összesített adatokból, amelyek az Index birtokába kerültek.Az általános iskolákból 3945 pedagógus hiányzik, a gimnáziumokból 461. Mivel a Klebelsberg Központ fenntartásába tartozó iskolákban összesen 81 621 pedagógus dolgozik, ez alapján a tanárhiány az állami iskolákban összességében 4 százalékos.Ahol kevés a tanár, nem tudtak szaktanárt igazolni, ott leginkább azt a megoldást választják, hogy továbbfoglalkoztatják a nyugdíjas tanárokat. Érdemes ezt is figyelembe venni akkor, amikor tanárhiányról beszélünk, azaz a nyugdíjas tanárok foglalkoztatása elfed további 1-2 százaléknyi országos tanárhiányt.- jelentette ki a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke az érdekképviselet hétfői, budapesti tanévnyitó sajtótájékoztatóján. Vagyis a probléma még a tanévnyitóra sem oldódott meg.Szabó Zsuzsa hangsúlyozta: a pedagógushiány különösen a kistelepülési iskolákat veszélyezteti, ezért is szükség volna egy szolgálatilakás-programra, valamint arra, hogy a nyugdíj után továbbdolgozó pedagógusoknak ne kelljen választaniuk a nyugdíj és a bér között.Nagyon sok iskola van, amely évek óta hiába próbál szaktanárt találni az Index szerint. A tanítást azonban meg kell oldani, ilyenkor az ott tanító tanárok vállalnak több munkát - túlóráznak. Egy pedagógusnak ma törvény szerint heti 22-26 a kötelező óraszáma, volt azonban olyan iskola, ahol egy tanárnak 33,5 órája volt a túlórákkal együtt.A pedagógushiánnyal kapcsolatban még hétfőn megkérdeztük a Klebelsberg Központot, akik konkrét számok és adatok helyett azt írták, hogy:Az azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a pedagógushiányt nem ezek a "szokásos" tényezők okozzák, hiszen a nyugdíjazással, gyermekvállalással, elköltözéssel mindig kell számolni. Egyébként a 4%-os betöltetlen álláshely-arány az egyik legmagasabb a nemzetgazdaságban, és ennél alacsonyabb rátáknál is komoly munkaerőhiányról panaszkodnak az egyes szektorokban tevékenykedők.A Klebelsberg Központ azt is írta, hogySzerintük Magyarországon továbbra is az OECD átlag alatti az egy pedagógusra jutó gyermekek száma, ráadásul a tankerületi központok fenntartásában működő intézményekben 2017/2018-as tanévben összességében nőtt a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma.