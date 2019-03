1. oldal

Csak hiteles brit indoklás mellett halasztaná a Brexitet az EU 2019.03.12 22:04 Az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker szóvivője ismét megerősítette, hogy a huszonhetek "indokolt esetben" készek megfontolni a kiválás határidejének meghosszabbítását. Az MTI azonban névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt is megjegyezte: Juncker korábban úgy vélekedett, hogy nincsen értelme a hosszabbításnak, amennyiben a britek ismét leszavazzák az egyezményt. Mark Rutte holland kormányfő a brit szavazást követően azt hangsúlyozta, hogy Londonban kell megoldást találni a helyzetre, és a Brexit március 29-re kitűzött határidejét csak "hiteles és meggyőző érvek alapján lehet meghosszabbítani. Ezzel megegyező álláspontra helyezkedett Emmanuel Macron francia elnök hivatala is. "Franciaország sajnálja a ma esti szavazás" eredményét - közölte az Elysée-palota, hozzáfűzve, hogy a Brexit elhalasztására csak akkor lát esélyt, ha az Egyesült Királyság életképes alternatívával tud előállni.

A parlament dönthet a Brexit-halasztás hosszáról 2019.03.12 21:54 Két fontos döntést is bejelentett a brit kormány a kedd esti szavazás után. Az egyik: a szerdai szavazásra (amikor a képviselők arról döntenek, hogy megállapodás nélkül lépjen-e ki az ország az EU-ból) nem ír elő pártfegyelmet, azaz mindenki a lelkiismerete szerint szavazhat. Ezzel azt is látjuk majd, hogy hány képviselő vállalja ténylegesen a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvét a kormánypárton belül. A másik lényeges fejlemény, hogy a kormány azt mondja: a képviselők határozzanak arról, milyen intervallumra szeretnék elnyújtani a Brexitet a tervezett március 29-hez képest, nem a kormány adja meg erre az indikációt. Ezzel Theresa May azt igyekszik feltárni, hogy a parlamentben hogyan gondolkodnak a kérdésről. Egyelőre azonban az nem teljesen látszik tisztán, hogy ha a Brexit halasztását kérvényezné a parlament, akkor azt milyen - jól alátámasztott - indokkal tenné meg. Márpedig az EU azt kérte, hogy a kérvény legyen alátámasztva. Az nem elég, hogy azt mondják: tovább szeretnének tárgyalni, mert az EU most megüzente: nincs több tárgyalás.

Lenyugodott éjszakára a font 2019.03.12 21:40 A mai szavazásra adott első reakciók (ugrás, majd visszaesés) után az utóbbi fél órában megnyugodni látszik a font, legalábbis a dollárral szembeni árfolyam 1,3060 körül oldalaz már mintegy fél órája.

Kemény üzenet az EU-tól: ennyi volt, nincs több tárgyalás a britekkel 2019.03.12 21:13 Koordinált üzenetet adott ki az EU legfelső vezetése arra a fejleményre, hogy a brit parlament alsóháza ma ismét hatalmas többséggel elutasította a Brexit-megállapodást, illetve most már annak kiegészített változatát. Az EU egységes üzenete az: ennyi volt, nincs több tárgyalás a Brexit feltételeiről, és éppen emiatt jelentősen megnőtt a rendezetlen brit kiesés esélye az EU-ból még akkor is, ha a brit kormány március 29-ről elhalasztja a kilépés dátumát. tovább a cikkhez...

Rángatják a fontot 2019.03.12 20:46 A 149 fős többséggel leszavazott May-megállapodás után azonnal erősödni kezdett a font (feltehetően annak reményére, hogy a csütörtöki szavazáson majd a Brexit halasztását szavazza meg a többség), de mivel közben a megállapodás nélküli Brexit is valós veszély Barnier és az 1922-es bizottság elnöke szerint (ld. alábbi bejegyzéseinket), ezért a fontot vissza is ütötték a "kiinduló" szintre, így a dollárral szemben most is 1,3080 körül hullámzik.

Kiosztotta párttársait a befolyásos kormánypárti vezér is 2019.03.12 20:42 A döntés után megszólalt a kormányzó Konzervatív Párt befolyásos 1922-es bizottságának elnöke is, aki egyrészt elárulta: a Theresa May által összehozott megállapodást támogatta, másrészt hangsúlyozta: aki a Brexit halasztására szavaz anélkül, hogy lenne egy elfogadott kilépési megállapodás, valójában csak a Brexit folyamat kisiklatására szavaz. Ezzel úgy tűnik: kiosztotta saját párttársait, a keményvonalas Brexit-párti tábort is (ERC), mert azt is hozzátette: most már a megállapodás nélküli kizuhanás és a vég nélküli Brexit-halasztás is egyre valószínűbb forgatókönyvvé lépett elő (ami nem lehetett célja a keményvonalas tábornak).

Máris megszólalt az EU főtárgyalója a döntésről 2019.03.12 20:40 Minden eddiginél fontosabbak a megállapodás nélküli brit kizuhanással kapcsolatos uniós felkészülési erőfeszítések - reagált Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója a friss brit parlamenti döntésre. Egyúttal azt is hozzátette: az EU már mindent megtett a patthelyzet feloldása érdekében és most a brit parlamenten a sor, hogy eldöntse végre, mit akar. (Reuters)

May: a Brexit halasztásáról is dönteni kell 2019.03.12 20:35 Az újabb kínos vereség után azonnal megszólalt Theresa May brit kormányfő, aki megerősítette: holnap a megállapodás nélküli kiesés forgatókönyvéről mondhatnak ítéletet a képviselők, majd csütörtökön a Brexit elhalasztásáról. Hangsúlyozta azonban: az, hogy holnap elutasítja a többség a megállapodás nélküli kizuhanást és csütörtökön megszavazza a Brexit halasztását, még nem oldja meg a problémát, mert ettől még ugyanúgy (később) elfogadott megállapodás nélkül esne ki Az Egyesült Királyság az EU-ból. Emiatt feltette a kérdést: vajon a mai elutasító döntés mit sugall? Azt, hogy a parlament alsóháza végülis vissza akarja vonni az ország az EU-ból való kilépési kezdeményezését, vagy azt, hogy második népszavazást akaenak a képviselők a Brexitről? Ezekre a jelzésekre ugrott a font, hiszen összességében tényleg afelé mutatnak a jelek, hogy egyrészt elhalasztásra kerül a március 29-re előirányzott Brexit, másrészt akár megnyílhat az út a második népszavazás felé, vagy a Brexit kérvényének visszavonása felé is. Jeremy Corbyn munkáspárti vezér szerint eljött az ideje annak is, hogy általános (előrehozott) választásokra kerüljön sor az országban.

Hatalmas többséggel szavazták le ma is May Brexit-tervét 2019.03.12 20:23 Az előzetes információkkal összhangban 149 fős vereséget szenvedett Theresa May brit kormányfő a tegnap estére kiegészített Brexit-tervével a brit parlament alsóházában. A kiegészített Brexit-megállapodást ugyanis most 391 képviselő utasította el és csak 242 képviselő támogatta. Ezek az arányok azonban már kisebb vereséget jelentenek May számára, mint a januári rekord méretű vereség: akkor 432 képviselő utasította el és csak 202 támogatta, azaz 230 fős volt a vereség mértéke. Ez olvadt most 149 fősre.

Hatalmas többséggel szavazhatják le ma is May Brexit-tervét 2019.03.12 19:56 A Telegraph tudósítójának vezető kormánypárti képviselők azt mondták: arra számítanak, hogy közel 150 fővel is leszavazhatják a Theresa May kormányfő nevével fémjelzett, tegnapra kiegészített Brexit-megállapodást a brit parlament alsóházában perceken belül kezdődő szavazáson. Ez tehát azt jelentené, hogy csak kevés ellenálló képviselőt sikerült meggyőzni a január közepi szavazás óta, amikor 230 fős többséggel szavazták le May megállapodását.

Merkel: ez volt a végső ajánlatunk a Brexit ügyében 2019.03.12 19:36 Az Európai Unió végső, kiterjedt javaslatot tett Londonnak a Brexit ügyében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár kedden. tovább a cikkhez...

Nem bukik meg May egy nagy pártbeli ellenfele szerint 2019.03.12 18:59 A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának vezetője, Theresa May kormányfő egyik fő pártbeli ellenfele, Jacob-Rees Mogg a ma déluáni parlamenti felszólalásában többek között azt mondta: akkor sincs veszélyben Theresa May kormányfői pozíciója, ha a mai szavazást újra elveszti, azaz az alsóház többsége ismét leszavazza az általa fémjelzett kilépési megállapodást.

Boris Johnson szerint végre lekerül az asztalról a May-terv 2019.03.12 18:52 A volt külügyminiszter, a kormányt alkotó Konzervatív Párt egyik leghangosabb Brexit-párti szószólója is kifejtette véleményét a tegnap estére módosított Brexit megállapodásról, miszerint az egy út vége és nem segít semmiben, ezért az a legjobb az ország önbecsülése szempontjából, ha megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. Johnson szerint ha May tervét ma este leszavazza a parlament, akkor végre az lekerül az asztalról. (Reuters)

Visszaküzdötte magát a font a szakadás után 2019.03.12 15:58 A kormány jogi főtanácsosának délben megjelent állásfoglalása azonnali jelentős fontesést váltott ki 1,3150 körülről 1,3010-ig a dollárral szemben, de az elmúlt 3 órában a font fokozatosan visszaküzdötte magát 1,3150 közelébe. Ebben szerepe lehetett annak, hogy Geoffrey Cox főtanácsos azt mondta: valószínűtlen, hogy megállapodás nélkül zuhanjon ki az Egyesült Királyság az EU-ból, illetve annak is, hogy ma végülis csak az történik, amit tegnap is vártunk: ma leszavazzák a May-féle megállapodást, aztán holnap a megállapodás nélküli kizuhanást, majd csütörtökön várhatóan támogatja a parlament többsége a Brexit elhalasztását. Nagy kérdés azonban továbbra is, hogy milyen egyéb képviselői módosító indítványokról lehet majd holnap-holnapután szavazni, illetve ezek mennyiben korlátozzák be a kormány mozgásterét, valamint a Brexit elhalasztása milyen időhorizontot jelent majd (pár hónap, vagy akár sok hónap).

Csak egyetlen szavazás lesz ma este 8-kor 2019.03.12 15:53 John Bercow, a brit parlament alsóházi elnöke minden képviselői módosító indítványt elutasított mára, ami a kormány által beterjesztett Brexit-megállapodáshoz kapcsolódna (Brexit elhalasztása, második népszavazás kiírása, stb.), azaz nem vett fel a szavazásra váró indítványok közé. Ez tehát azt jelenti, hogy ma csupán a kormány által beterjesztett, tegnap éjjel kiegészített Brexit-megállapodási csomagról lehet szavazni. Az esemény magyar idő szerint este 8-kor kezdődik és mivel a tapasztalatok szerint egy ilyen indítvány szavazásához, a szavazatok összeszámlálásához negyed óra elegendő szokott lenni, így negyed 9 körül már ismerni fogjuk az eredményt.

Bukhat az utolsó pillanatos Brexit-terv 2019.03.12 15:34 Az Északír Unionista Párt (DUP) szóvivője közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy a párt nem fogja megszavazni a Theresa May kormányfő által tegnap éjjel összehozott kiegészített Brexit-megállapodást, mert egyelőre álláspontjuk szerint nem sikerült kellő mértékű előrelépést elérni a vitatott északír-ír tartalékmegoldás kérdésében. A DUP véleménye azért fontos, mert az ő támogatásukkal tud többségben kormányozni a Konzervatív Párt. Mivel tehát a DUP és a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora (Jacob-Rees Moggék is ellene szavaznak May megállapodásának), így nagy eséllyel tényleg el fog az bukni a ma esti szavazáson még akkor is, ha páran az ellenzéki pártokból átszavaznak és támogatják a May-dealt. May ma a brit parlament alsóházában arra figyelmeztetett: vagy a mostanra kiegészített megállapodást támogatja a ház, vagy a no-deal Brexitet (holnap lehet róla szavazni), vagy a Brexit elmaradását, nincs más lehetőség. Arra is figyelmeztetett: nincs garancia arra, hogy az EU beleegyezik a Brexit halasztásába, ha a brit alsóház úgy dönt, hogy azt tényleg kérni fogja (az 50-es cikk szerinti 2 éves kilépési időintervallum kinyújtását).

Teneo: nem lesz meg a támogató többség a mai szavazáskor 2019.03.12 14:19 Mivel a kormány jogi főtanácsosa szerint csak csökkent, de nem esett nullára annak az esélye, hogy a tartalékmegoldás aktiválása esetén beleragadhat a vámunióba az Egyesült Királyság, ezért a Teneo politikai elemzőcég kommentárja szerint nem valószínű, hogy ma este meg lesz a többség a Theresa May által összehozott megállapodás támogatására. Mivel a Brexit-megállapodás része maradt az északír-ír tartalékmegoldás, ezért az Északír Unionisták is inkább vonakodhatnak a mai szavazáskor, ez pedig szintén nem segíti, hogy meg legyen a többség a parlamentben May megállapodásának támogatására. A Teneo szerint ha 100-nál kisebb lesz a különbség az elutasító és a támogató szavazatok között (a januári szavazáskor 230 volt), akkor az életben tarthatja a reményt, hogy a mostanit is módosító valamiféle Brexit-megállapodás talán egyszer többséget kaphat a parlamentben. Ha viszont újra nagy vereség lesz, akkor az ellenzéki Munkáspárt akár újra megpróbálkozhat May menesztésével egy bizalmatlansági indítvány beterjesztésével. Összességében a Teneo szerint az az alapeseti forgatókönyv, hogy ma elbukik a Brexit-megállapodás, holnap pedig a no-deal Brexit forgatókönyv, majd csütörtökön a Brexit elhalasztását megszavazza a többség. Eztán a március 21-22-i EU-csúcson várhatóaan ezt jóváhagyják, de nagy kérdés, hogy milyen időtávú lesz a halasztás (az EP-választások előtti, az EP július 2-i felállása előttig, vagy akár év végéig). Egyébként ha a mai szavazáson átmenne a Brexit-megállapodás, akkor is el kellene halasztani rövid időre a Brexitet, mert néhány fontos törvényt még nem volt ideje megtárgyalni a parlamentnek a brit kilépés utáni időkre vonatkozóan.

Jogi főtanácsos: csökkent a vámunióban ragadás veszélye 2019.03.12 14:00 Geoffry Cox, a kormány jogi főtanácsosa most a parlamentben mondja el állásfoglalását és válaszol a felvetésekre és összességében azt hangsúlyozta: !--> a tegnap kiharcolt jogilag kikényszeríthető dokumentumok mellett csökkent annak esélye, hogy az Egyesült Királyság akarata ellenére, az EU-s lépések miatt beleragad a vámunióba

a jogi jellegű információk csak adalékok egy politikai jellegű döntéshez és most a képviselőknek politikai jellegű döntés kell hoznia a Brexit-megállapodásról. !-->A fentiekkel lényegében visszadobta a labdát a képviselőknek, akiknek a jogi állásfoglalás mellett kell most meghozniuk egy valóban politikai jellegű döntést.

Továbbra is szenved a font 2019.03.12 13:51 A délben bekövetkezett gyors fontesés óta csak kicsit tudott visszaerősödni az angol fizetőeszköz: a dollárral szemben 1,3010-ről 1,3080-ig, az euróval szemben 0,8620-ig.