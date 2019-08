Hátraarcot csinált Salvini - fokozódik az olasz káosz

A Liga-vezér hátraarcát megmagyarázhatja, hogy a legutóbbi napokban több vezető politikai döntéshozó is mást mondott, mint előtte hosszú ideig és így például annak az eddig elképzelhetetlen forgatókönyvnek az esélye megnőtt, hogy az Öt Csillag és a Demokrata Párt összefog és ők alakítanak kormányt, kiszorítva így a hatalomból a Ligát és magát Salvinit.

Salvini elkalkulálta magát, hibát vétett és most próbálja ezt korrigálni.

Egy hete robbantotta ki Salvini az olasz kormányválságot azzal, hogy kimondta: szerinte működésképtelen az Öt Csillag és a Liga által 14 hónapja vitt koalíciós kormány és pénteken be is nyújtotta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Kimondott célja az volt, hogy még őszig le tudják zavarni az előrehozott választásokat, amire sok évtizede nem volt példa Olaszországban.Mivel az olasz szenátusi vezetők nem tudtak hétfőn dönteni arról, hogy mi legyen a bizalmi szavazás menetrendje, ezért kedden már a Szenátusban zajlott a vita és itttámogatja az Öt Csillag által régóta szorgalmazott reformot, hogy 345 fővel megvágják az olasz törvényhozás két házának együttes létszámát, ha utána rögtön meg tudják tartani a választásokat. Arra, hogy az előrehozott választások akár jelentősen későbbre is csúszhatnak, tegnap már felhívtuk a figyelmet:Salvini lépése azért furcsa, mert a létszámvágás után választókerületi átszabás és a választási törvény módosítása is következne, így mire minden jogi procedúra végigmenne, legalább több hónap eltelne. Azaz, miszerint egy nyáron lezavart kampány után ősszel, október első feléig megtartott előrehozott választásokon már ő kerül a kormányfői pozícióba.A Liga egyik névtelenséget kérő vezető forrása úgy fogalmazott a Politico-nak:

egyrészt azért, hogy ne Salvini tudja dominálni a menetrendet és legyen idő végiggondolni az esetleges szövetségeket

másrészt azt is, hogy a bizalmatlansági indítvány minél későbbi megszavazásával ne legyen már idő október első feléig lezavarni egy előrehozott választást, ugyanis addigra le kell adni az Európai Bizottságnak a 2020-as költségvetést, márpedig előtte azt még a parlamentben hosszasan meg is kell vitatni.

Az Öt Csillag és a Demokrata Párt (PD) összefogási kísérlete tegnap este is látszott: mindkét párt támogatta, hogy Salvini javaslatával ellentétben ne augusztus 14-én, hanem csak 20-án kerüljön sor a bizalmi szavazásra, illetve előtte Guiseppe Conte miniszterelnök mondjon beszédet a Szenátusban.Lényeges egyébként, hogykinek adja meg a kormányalakítás esélyét, illetve ha ezek a kísérletek sikertelenek lennének, akkor mikor dönt úgy, hogy feloszlatja a parlamentet és kiírja az előrehozott választásokat. Valószínűleg nem azok a politikai fordulatok voltak az utolsók ebben a káoszban, amit az elmúlt 1-2 napban láttunk.A piaci feszültség mindenesetre kicsit csökkenni látszik, hiszen az euró érdemben nem reagált a dollárral szemben a tegnap esti fejleményekre (ma reggelig sem), az olasz kötvényhozamok pedig 1-2 bázisponttal süllyedtek ma reggel. Az olasz tőzsde viszont 1% körüli eséssel kezdett.