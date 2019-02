Hét éve nem volt ilyen rossz bőrben a világ

Az ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közölte, hogy az első negyedévre vonatkozó világgazdasági hangulatindexe mínusz 13,1 pontra zuhant a negyedik negyedévi mínusz 2,2 pontról. Már a negyedik egymást követő negyedévben romlott a mutató értéke. A tavalyi harmadik negyedévben még plusz 2,9 ponton, a másodikban 16,5 ponton, az elsőben pedig 26,0 ponton állt a mutató.Az ifo felmérésébe bevont 1300 gazdasági szakértő a világ 122 országából a jelenlegi helyzetet is gyengébbnek ítélte meg az előző negyedévinél. Az első negyedévre vonatkozóan az aktuális kondíciókról alkotott véleményt számszerűsítő mutató 2,6 pontra csökkent a negyedik negyedévi 12,2 pontról. 2018 első negyedévében még 28,3 ponton, a másodikban 27,4 ponton, a harmadikban pedig 17,5 ponton állt a mutató.A szakértők jövőbeni kilátásokról alkotott véleményét számszerűsítő mutató is romlott, mínusz 27,7 pontra csökkent a negyedik negyedévi mínusz 15,7 pontról. A tavalyi első negyedévben még 23,9 ponton, a másodikban 6,1 ponton, a harmadikban pedig már csak mínusz 10,6 ponton állt az index.Különösen erősen romlott a gazdasági hangulat a fejlett gazdaságokban. Az Egyesült Államokban a jelenlegi helyzet megítélése és a várakozások is jelentősen visszaestek, de az európai uniós szakértők véleménye is érzékelhetően romlott. A feltörekvő és a fejlődő régiókban túlnyomórészt változatlan maradt a gazdasági hangulat az előző két negyedévben tapasztalt drasztikus visszaesés után.A szakértők arra számítanak, hogy a magánfogyasztás, a beruházások és a világkereskedelem növekedési üteme is lassul, a dollár pedig gyengül a világ más devizáihoz képest. Bár a válaszadók jelentős része még mindig a rövid és hosszú lejáratú kamatok emelkedésére számít, arányuk meredeken csökkent a korábbiakhoz képest.A Nemzetközi Valutaalap januárban közzétett előrejelzésében az idei évre 3,5 százalékos, a jövő évre pedig 3,6 százalékos világgazdasági növekedést jósolt. Előző, októberi prognózisához képest a 2019-es ütem várható mértékét 0,2 százalékponttal, a 2020-ast pedig 0,1 százalékponttal rontotta.