Hét éve nem volt olyan jó éve a világnak, mint most

A világgazdaság lendülete a következő években is fennmarad az OECD elemzése szerint, amit az új beruházások is támogatnak, ugyanakkor a termelékenység növekedése visszafogott maradhat a következő időszakban.Az Egyesült Államok gazdasága idén 2,2%-kal növekedhet a tavalyi 1,5 után, jövőre pedig ennél is nagyobb lendületet vehet, és a bővülés el fogja érni a 2,5%-ot. Az euróövezet növekedése idén is meghaladja az Egyesült Államokét, a valutaunióban ugyanis 2,4%-os bővülést vár az OECD a 2016-os 1,8 után, jövőre azonban 2,1%-ra lassul a növekedés üteme.: a globális gazdaság ebben az évben 3,6%-kal bővülhet, miközben az Egyesült Államok növekedése 2,1%-ra, az eurózónáé pedig 1,9%-ra csökken.Az OECD Kínában nem számít túlzott lassulásra. A kínai gazdaság idén 6,8%-kal nőhet a tavalyi 6,7 után, de még jövőre is 6,6%-os bővülést várnak, vagyis a kínai gazdaság továbbra is erős támasza lehet a globális növekedésnek. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a feltörekvő gazdaságok - így Kína is - sérülékennyé váltak a lassuló reformok és a magas adósságok miatt.

A vízszintes vonal az 1987 és 2007 közötti átlagos éves növekedést mutatja. Oroszország esetében 1994 és 2007 közöttiek az adatok.

A fenti ábra alapján látható, hogykivételt jelent néhány feltörekvő.A következő időszakban a támogató fiskális politika serkenti a globális növekedést, ugyanakkor a kibocsátási rés a jövő évben már be is záródik (vagyis a növekedés eléri a potenciális szintjét).Az OECD arra figyelmeztet, hogyamelyek a hosszú ideig alacsony kamatokkal és az eszközárak emelkedésével (beleértve a lakásárakat) függnek össze.A magas adósságok szerte a világon komoly kockázatot jelentenek, a kiszámíthatatlan makrogazdasági politikák pedig pénzügyi feszültségeket okozhatnak, ami a növekedésre is negatív hatással lenne.Az OECD azonban jó híreket is közölt: a világkereskedelem a következő időszakban is növekedési pályán marad, sőt, az elmúlt években tapasztalnál gyorsabban bővül majd, de nem tér vissza a világgazdasági válság előtti szintre.

A világkereskedelem bővülésből a korábbiaknál nagyobb részt hasítanak ki az ázsiai országok, de az eurózóna és a nyersanyagexportőrök is jól teljesítenek majd - utóbbiak két év kihagyás után, amikor az alacsony olajárak miatt szenvedett a gazdaságuk.Az OECD nem gondolja azt, hogy a világgazdasági növekedés inflációs nyomással járna, ugyanakkor az elmúlt évek nagyon lassú áremelkedésénél magasabb inflációt várnak. Előrejelzésük szerint idén 1,9% lehet a globális infláció a tavalyi 1,1 után, jövőre pedig 2,1%-ra gyorsul a pénzromlás. A prognózis alapján 2019-ben pedig már 2,2%-os inflációt láthatunk.A ciklikus fellendülés ellenére az infláció visszafogott marad a fejlett gazdaságokban, amit az is indokol, hogy az elmúlt időszakban az inflációs várakozások alacsony szintre süllyedtek.