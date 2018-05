Hét magyarországnyi nő oldaná meg Ázsia legaggasztóbb problémáját

India és Kína együtt a Föld népességének mintegy 40%-át teszi ki, és mindkettő esetében ugyanaz az atipikus demográfiai helyzet jellemző: a nők hiánya. A jelenségre először 1990-ben figyelt fel a világ, amikor Amartya Sen, indiai Nobel-díjas közgazdászcímmel publikálta írását, azóta pedig már a következmények is egyre láthatóbbak. Amellett, hogy férfiak milliói soha sem alapíthatnak családot, számos társadalmi és gazdasági hatással is szembe kell néznie a lakosságnak - derült ki a Washington Post elemzéséből. De egyáltalán hogyan alakult ki ez a helyzet, és van-e megoldás?

Hová tűnt sok millió nő?

Fiút nevelni befektetés, lányt nevelni pazarlás

A tradicionális társadalmakban több tényező eredménye, hogy jobban értékelik a fiúgyermekeket. Ezek közül az egyik és talán a legfontosabb az időskori gondoskodásra való nagyobb alkalmasság, amit alapvetően a férfiaknak tulajdonítanak. A nőt gyakorlatilag átmeneti családtagnak tekintik, aki "kiházasodik" a családból, miután férje szüleihez költözik, és róluk gondoskodik. Épp ezért míg a fiúgyermek (és leendő felesége) garanciát jelent a gondtalan öregkorra, a lánygyermek felnevelése valóságos pazarlásnak számít. A fentiekből megállapítható, hogy bár a fiúgyermek preferálása a társadalom egészét nézve egyáltalán nem racionális, az egyén szintjén racionális döntésnek mondható. Azt is hozzá kell tenni, hogy a fiúk preferálása gyakran megnyilvánul a magasabb szintű gondozásukban is, például a táplálásukban vagy egészségügyi ellátásuk terén.

Hamarosan tetőzik a házasodási válság

A két ország férfitöbbletéből 50 millióan 20 év alattiak, ami azt jelenti, hogy hiába szűkül a nemek közötti szakadék, hatása a házasságokra csak most fog tetőzni. A 15 és 29 év közötti férfiak és nők közötti legnagyobb létszámbeli szakadék a következő néhány évtizedben alakul majd ki, ahogy az elmúlt 10-20 évben született gyermekek felnőnek, és elérik a házasulandó kort.

Már önmagában az hatalmas kockázatot jelent ezeknek a társadalmaknak, hogy a jövőben férfiak milliói nem tudnak megnősülni

Természetes körülmények között valamivel több férfi születik, mint nő, mivel azonban a nők általában tovább élnek, kiegyenlítődik a nemek aránya. Legalábbis ez az elmélet, de a gyakorlatban különböző kulturális hatások és/vagy népességpolitikai intézkedések megzavarhatják a fenti demográfiai törvényszerűségeket és hosszú időre felboríthatják az egyensúlyt. Pontosan ez történt Indiában és Kínában, ahol összesen 70 millióval több férfi él, mint nő. Mindkét esetben elsősorban kulturális oka van a jelentős férfitöbbség kialakulásának, hiszen mindkét társadalomban évezredes hagyomány a férfi utódok preferálása.Ezt még fokozta, hogy a modern ultrahangnak köszönhetően a terhesség korai szakaszában megállapíthatóvá vált a magzat neme, így elterjedt az - egyébként illegális - úgynevezettgyakorlata. A jelenség olyan méreteket öltött, hogy Indiában hivatalosan már betiltották a nem ultrahanggal történő megállapítását, de ennek ellenére is széles körben végzik. Kínában pedig részben a sok csecsemőgyilkosság és a nemek arányának eltolódása miatt szakítottak 2015-ben a korábbi szigorú egykepolitikával, amely mintegy 30 évig állt fent. Szakértők szerint az egyensúly felborulása nemcsak az érintett országokra és a régióra gyakorol komoly hatást: mivel Kína a világ második legnagyobb gazdasága, akár globális szintű következményekkel is számolhatunk. Most azonban a helyi következményekről lesz, és ezen belül is főleg a kínában kialakult aggasztó helyzetről.Kínában a legutóbbi népszámlálás alapján az 1,4 milliárdos népességen belül 34 millióval több férfi van, mint nő. A férfitöbblet létszáma nagyjából megfelel Lengyelország teljes népességének, és ennek a csoportnak a tagjai közül sokan soha nem tudnak majd megnősülni és családot alapítani. Indiában szintén hasonló a helyzet: mintegy 37 millióval több férfi él, mint nő a legutóbbi népszámlálási adatok szerint.A fiatal férfiak száma tehát még legalább 20 évig milliókkal fogja felülmúlni a lányok számát, és bár mindkét országban vannak törekvések arra, hogy valahogy a helyzet, a demográfusok szerint évtizedekbe fog telni, mire érdemi javulás következik be.- figyelmeztet Li Shuzhuo, a sanghaji Xi'an Jiaotong Egyetem vezető demográfusa, aki szerint a depresszió és a magány is komoly veszélyt jelent az érintett férfiakra. A patriarchális hagyományok miatt ugyanis a nők felfelé házasodnak, így azokon a területeken, ahol kevés a feleségjelölt, többnyire az alacsony státuszú, képzetlen férfiak maradnak egyedül, akiket könnyebben beszippant a bűnözés. Nem véletlen, hogy bár elsőre talán furcsán hangzik sokan nem is válogatnak, nincsenek elvárásaik, csak találjanak maguknak egy nőt.

A menyasszonypénz összegének növekedése az elmúlt évtizedekben, 9 kínai tartományban(Forrás: Washington Post)

Még sosem került ennyibe egy feleség

Az egész párkeresési és házasodási piac olyanná vált, mint egy fegyverkezési verseny

Az elnőtlenedés trendjéből pedig az élelmesebbek hasznot is húzhatnak, például a kifejezetten feleséget keresőkre specializálódott társkereső szolgáltatásokkal, de a legális keretek között működő "feleségturizmus" is jövedelmező iparággá kezd fejlődni. A régió legszegényebb országaiból ugyanis nők tízezrei érkeznek Kínába és Indiába is, hogy jobb családba házasodjanak és nyugodt jövőt biztosítsanak maguknak.

Vészesen közeleg a nyugdíjpara

Van esély a változásra?

Első körben törvényi szabályozással - az abortuszok korlátozásával és a nemválasztó orvosi beavatkozások betiltásával akarják elejét venni a férfitúlsúly fokozódásának. Azt azonban, hogy a törvény ereje bizonyos esetekben miként marad alul a hagyomány erejével szemben, jól mutatja például, hogy bár Indiában a hozományadás intézménye (amit a lány családja fizet a házasságkötésnél) 1961 óta illegális , nagyon is része a mindennapoknak, és a családok többek között ennek szellemében viszonyulnak a lányaikhoz.

A fenti tendencia számos gazdasági folyamat alakulását befolyásolja, mindez többek között a munkaerőpiac, a lakásárak és a fogyasztás alakulására is kihat. Kínában ugyanis az udvarlók több évszázadra visszanyúló hagyomány szerint hozományt fizetnek azért, hogy jövőbeli házastársuk családja jóváhagyja az eljegyzést. A nemek arányának eltolódása miatt, az ország bizonyos területein. Ezt a pénzt kell valahogy előteremteni annak, aki házasodni szeretne, és ez még csak a kezdet.- véli Shang-Jin Wei, a Columbia Egyetem közgazdásza. Az agglegények heves házépítésbe kezdtek, hogy könnyebben találjanak feleséget, így. Nemcsak lakás vagy ház, hanem jelentős megtakarítás is szükséges ahhoz, hogy feleséget szerezzen az ember, így. A nagy spórolás pedig azzal jár, hogy az emberek alig költenek, tehát, ami tovább duzzasztja az ország egyébként is jelentős kereskedelmi többletét. Nemcsak a házasulandó korú fiúk, hanem szüleik is sokat takarékosodnak, komoly anyagi áldozatokat hozva azért, hogy fiúk jó partinak tűnjön.Sok férfi a fenti feltételek megteremtése érdekében jobban fizető - azonban veszélyes vagy kényelmetlen - munkát vállal, aminek egyébként egyes elemzések szerint lehet pozitív hatása is, például felpöröghet a vállalkozási hajlandóság.Mindkét ázsiai országot a társadalom elöregedése és a gyermekvállalási hajlandóság visszaesése sújtja, amin természetesen nem segít a nemek arányának eltolódása. Ez hatással van a munkaerőpiacra, illetve a nyugdíj- és egészségügyi ellátással kapcsolatos költségeket is megnöveli. Kínában például 2012-ben a munkaképes korú népesség 3,5 millió fővel csökkent, és a várakozások szerint továbbra is csökkenni fog, hacsak nem következik be drámai fordulat az ország termékenységi rátájának alakulásában. Itt a női munkaerő hiánya többek között azt eredményezheti , hogy a szolgáltatószektor bővülése lelassul, hiszen a férfiak jelenleg az olyan tőkeigényes iparágakban vannak túlsúlyban, mint az építőipar vagy a nehézipar.A másik fontos probléma az idősek helyzete, hiszen ezekben az országokban nincs állami nyugdíjellátó-rendszer: az idősekről elsősorban a család - elsősorban a fiúgyermek felesége - gondoskodik. Ezt Kínában még az alkotmány is előírja, ami azt jelenti, hogy akár a törvény előtt is felelhet az, aki nem viseli gondját idős szüleinek, azonban egyre kevesebb aktív kereső jut egy nyugdíjas ellátására.Indiában is fennáll ez a probléma, így 2016 márciusában a mumbai felsőbíróság törvénybe iktatta, hogy mindenki - beleértve a felnőtt, házas lánygyermekeket is - köteles gondoskodni idős szüleiről, és eltartani őket. Már ez is markáns lépés a régóta uralkodó társadalmi normák lebontásának irányába.A nőhiány, illetve az azt előidéző szokások, intézkedések kártékony hatása már egyre láthatóbb, azért el is kezdtek komolyan foglalkozni a problémával. A jelenség már a politikai életet is tematizálja: az egyes tisztségekért induló jelöltek például a kampányaikban azt ígérik, hogy szereznek lányokat, ha megválasztják őket.Szintén nehézséget jelenthet, hogy kisebb és homogénebb országokban, mint mondjuk Dél-Korea, könnyebb társadalmi változásokat elérni, míg Kínában és Indiában, a nagy terület és a belső sokféleség miatt lassabban terjednek az új trendek. Mindkét országra igaz azonban, hogy a családi élet modernizálódásával változnak a szokások, sok fiatal pár például már nem a szülői házban, hanem egy másik városban éli az életét. A helyzet jövőbeli alakulása tehát nagyrészt attól függ - és ezt lehetlen előrejelezni -, hogy mennyire sikerül megváltoztatni a régi hagyományok által uralt hozzáállást a lánygyermekekhez a két országban.