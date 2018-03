Heteken belül megizzaszthatják Magyarországot Merkelék

Az elhúzódó német kormányalakítás miatt az utóbbi időszakban kicsit háttérbe szorultak az Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések, de a Bloomberg szerint a jövő héttől megint arccal a téma felé fordulhatnak Európa vezető politikusai. Jövő szerdán ugyanis várhatóan hivatalosan is megkezdi negyedik ciklusát Angela Merkel, az pedig már hagyomány, hogy a beiktatás után a német kancellár első útja a francia fővárosba vezet. Ott pedig a német politikus Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalhat arról, hogyan kellene modernizálni a kontinens két legnagyobb gazdaságát, erősíteni az eurót, csökkenteni a kockázatokat. Emellett a hétvégi olasz választás is szóba kerülhet, ami patthelyzettel fenyeget.A Bloomberg informátora szerint Merkel elsőszámú prioritása jelenleg az, hogy választ adjon Macronnak, aki már felvázolta reformtervét. A forrás szerint a jövő heti tárgyalás után a kancellár is előállhat elképzeléseivel, melyeket először a Bundestagban ismertethet, majd a két hét múlva esedékes EU-csúcson már Macronnal közösen állhatnak az állam- és kormányfők elé.A német-francia álláspontnak Magyarország szempontjából is van jelentősége, hiszen az utóbbi hetekben erősödtek azok a hangok, melyek szerint 2020 után akár az uniós források egy részét is elveszíthetjük, ha nem hajlandó a kormány menekülteket befogadni. Emellett fontos lesz, milyen jövőképet vázol fel a két nagyhatalom az eurózóna szempontjából, mivel a régió országai egyelőre vonakodnak elköteleződni a közös deviza mellett.