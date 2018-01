Hétfőn dől el, kit javasolnak katalán elnöknek

Továbbra is parázs vita zajlik arról, hogy vajon távollétében lehet-e elnök Puigdemontból.

A tisztségre pillanatnyilag az egyetlen ismert jelölt Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, aki volt kormányának négy tagjával önkéntes száműzetésben Brüsszelben tartózkodik.A politikus újraválasztását az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) függetlenségi párt támogatja, de nincs többségük a parlamentben.Puigdemont újraválasztásához szükség van a parlament harmadik függetlenségi pártjának, a Népi Egységnek (CUP) a szavazataira is, amely azonban egyelőre nem döntött erről.Támogatói szerint igen, a katalán parlament jogászainak állásfoglalása szerint viszont nem, személyes jelenléte elengedhetetlen a vita és a szavazás során.Így vélekedik erről a spanyol kormány is, amely bírósághoz fordul, hogy ha mégis elnökké választják a külföldön tartózkodó katalán politikust, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs Spanyolországban.Az ügy érdekessége, hogy Roger Torrent volt az, aki január elején, még házelnökké választása előtt bejelentette: pártja, az ERC kéri a parlamenti jogászok állásfoglalását arról, hogy jogszerű-e egy távollévő jelöltről szavazást tartani.Puigdemont mindenesetre kitart véleménye mellett, miszerint a modern technológiáknak köszönhetően akár Brüsszelből is kormányozni tudná Katalóniát - erről egy rádióinterjúban beszélt pénteken.A katalán házelnöknek az is meg kell határoznia, hogy mikor kezdi meg a parlament az elnökválasztási folyamatot, amelynek határideje január 31-én jár le.