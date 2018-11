Hétfőn mutatja be Merkel és Macron az eurózónás költségvetési tervezetet

A francia gazdasági és pénzügyminisztérium pénteki közlése szerint a megállapodás "előrelépést" jelent."Bruno Le Maire francia és Olaf Scholz német tárcavezetők közös javaslatot terjesztenek elő hétfőn a Eurogroupnak az eurózóna jövőbeni költségvetésének tervéről. Örülünk, hogy a többi tagállammal is megvitathatjuk" - közölte a francia forrás a francia hírügynökséggel.A hétfői találkozó előtt Emmanuel Macron francia államfő vasárnap Berlinbe látogat, ahol beszédet mond a német szövetségi parlamentben (Bundestag) "a francia-német együttműködés felelősségéről az európai projekt megőrzésében és újraindításában a jelenlegi Európában".Macron találkozik Angela Merkel német kancellárral is. A megbeszélés egyik fő témája a francia elnöki hivatal szerint a közös európai hadseregre tett francia javaslat lesz, amelyet a német kancellár is támogat, valamint az eurózóna költségvetésének és az adóharmonizáció kérdését is megvitatja a két ország vezetője.