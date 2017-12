Hiába a brüsszeli nyomás, elfogadta a lengyel alsóház a kritizált törvényeket (2.)

Az Európa Tanács emberi jogi szervének alkotmányjogi szakértői, azaz a Velencei Bizottság pénteken úgy foglalt állást, hogy komoly kockázatot jelentenek a lengyel igazságszolgáltatás egészére a Varsó által javasolt bírósági reformok. A testület tagjai azt is kifejtették, hogy a parlament felhatalmazása az országos igazságszolgáltatási tanács tagjainak kiválasztására a jelenlegi tagok azonnali leváltására vonatkozó javaslattal együtt "a testület széles körű átpolitizálásához vezet".Az Andrzej Duda államfő által előterjesztett bírósági törvénytervezet egyik előírása alapján 70 évesről 65 évesre - a jelenleg érvényes korhatárra - csökkentenék a bírák nyugdíjkorát. A szolgálati idő meghosszabbításáról kérésükre az államfő dönthetne. A legfelsőbb bírósági tagok nyugdíjazása az egyik fő pontja volt az Európai Bizottság kifogásainak a lengyel igazságügyi reformról.Az országos igazságszolgáltatási tanácsról (KRS) is szavazott a szejm, amelyet az Európai Bizottság szintén kritizált. A törvény szerint a 25 tagú országos igazságszolgáltatási tanács (KRS) 15 bírótagját az alsóház választaná meg, mégpedig egy olyan listából, amelyet a parlament igazságügyi bizottsága a bírói csoportosulások javaslatai alapján állítja össze, és minden parlamenti frakció legalább egy jelöltje szerepel rajta. A KRS bírótagjait az első fordulóban háromötödös többséggel, eredménytelen szavazás esetén a második fordulóban abszolút többséggel választanák.A heves parlamenti vitát követő zárószavazáson a jogszabály mellett a 460 fős szejmben a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelenlévő 232 képviselőjén kívül öt független honatya is voksolt, 166 ellenzéki képviselő viszont ellenezte ezt, 22-en - többségükben az ellenzéki jobboldali Kukiz´15 képviselői - tartózkodtak.