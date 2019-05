Hiába fékez a világ, a magyar gazdaság idén is hasít

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított bank a magyar gazdaságban az idén 3,7%-os, 2020-ban 2,9%-os növekedéssel számol. Az EBRD 0,4%-ponttal javította a magyar hazai össztermék (GDP) idei egész évi növekedési ütemére adott becslését az előző, novemberben kiadott előrejelzéséhez képest, abban a prognózisban ugyanis még 3,3 százalékos magyarországi növekedési becslés szerepelt 2019-re.Az EBRD szerint most a legnagyobb kockázat a globális protekcionizmus, miközben a Brexit kimenetele is bizonytalan és a geopolitikai kockázatok sem múltak el.A magyar gazdaság annak ellenére gyorsul, hogy az EBRD-országok teljesítménye romlik. Az idei évben a tagállamokban 2,3%-os növekedésre lehet számítani, ami 0,3%-ponttal alacsonyabb, mint a 2018. novemberi előrejelzés, és jóval alulmúlja a tavalyi 3,4%-ot. Jövőre azonban már gyorsulás várható, az EBRD prognózisa szerint 2,6%-os lehet a GDP-növekedés a tagországokban.A kelet-közép-európai, valamint a balti országok a tavalyi 4,7%-os GDP-növekedés után 3,8%-kal bővülhetnek idén, jövőre pedig ennél is lassabban, 3,2%-kal nőhetnek ezek az országok. Az országok növekedésére nézve a fejlett európai országok lassulása jelenti a legnagyobb kockázatot - írja az EBRD.A török gazdaság rontja az egész EBRD-régió teljesítményét. Törökország gazdasága 1%-kal csökkenhet idén, jövőre azonban már 2,5%-kal nőhet a GDP. A líra gyengülése és a magas kamatot nyomást gyakorolnak a fogyasztásra és beruházásokra, miközben az export pozitívan járulhat hozzá a növekedéshez.