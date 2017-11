Hiába nőtt a magyar vásárlóerő, még mindig nagyon szegények vagyunk

Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő 6204 euró, ami az európai átlag 44,5 százaléka. Ezzel idén ugyan maradt a 30. helyen az európai rangsorban - eggyel Lengyelország mögött -, mégis fontos, hogy ez az érték 2016-ban 5549 euró volt mindössze. Tavaly ez még az európai átlag 40,6 százalékára volt csak elég, így a javulás jelentős.

Budapest az élen

Európában 1,9%-kal nőtt az egy főre jutó vásárlóerő 2016-hoz képest, ennek tükrében pedig Magyarország jól teljesített a 10%-os növekedésével. A 42 országot vizsgáló tanulmány megállapította, hogy jelentős különbségek láthatók az elkölthető jövedelem mértékét illetően.), míg Európa legkevésbé tehetős lakosai Moldovában (1441 euró) és Ukrajnában (949 euró) élnek.A legtehetősebbnek idén is Budapest bizonyult, ahol az egy főre jutó átlagos vásárlóerő, ám az európai átlagtól még mindig 45 százalékkal elmarad.

Csökkenő különbség

Budapest indexe összességében és kerületenként vizsgálva is mérséklődött, kivételt csupán az V. és VII. kerületek képeznek. Legnagyobb mértékű csökkenés az I., a III. és a XI. kerületek esetében figyelhető meg.

A tanulmányról A vásárlóerő az adózás után egy főre jutó, rendelkezésre álló, elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve bármilyen állami juttatást). A GfK tanulmány megmutatja az éves egy főre jutó vásárlóerő értékét euróban, illetve index értékben. A GfK vásárlóerő értékei megfelelnek a rendelkezésre álló nominál jövedelmi értékeknek, azaz nem követik az inflációt és a regionális árkülönbségeket sem tükrözik.

Az ország 20 megyéjéből hétben rendelkezik a lakosság az országos átlag fölötti vásárlóerővel, ezek a főváros vonzáskörzetében, valamint az osztrák határvidéken találhatók.Itt az egy főre jutó vásárlóerő mindösszesen évi 4803 euró, ami az országos átlag 77,4%-a és az európai átlag 34,5%-a.A leggazdagabb és a legszegényebb megye közötti különbség újra mérséklődött. A fővárosi index enyhe csökkenése a tavaly tapasztaltaknak megfelelően idén is folytatódott (125,5-ről 123,3-ra), a sereghajtó SzabolcsSzatmár-Beregé pedig ezúttal nagyobb arányban nőtt, mint a fővárosban és meghaladta az előző évit (74,8-ról 77,4-re növekedett). Igaz, ez a tendencia általánosságban a vásárlóerő szempontjából kettészakadt ország két felére is: a módosabb dunántúli megyék többségének vásárlóereje enyhén csökkent (kivétel Komárom-Esztergom és Veszprém megye), míg a legszegényebb keleti megyék indexe ha enyhén is, de nőtt.