Hiperoptimisták a magyar fogyasztók

Azfőleg az építőipari és szolgáltató szféra várakozásai kedvezőbbek lettek, az ipari és kereskedelmi bizalmi index viszont csökkent, bár így is jelentős optimizmust tükröz.Azbizalmi index áprilisban öthavi mélypontjára került. Egyaránt romlott az elmúlt időszaki termelés, a rendelésállomány - ezen belül az exportrendelések -, valamint a készletek megítélése. A termelési kilátások viszont javultak.Azbizalmi index - kéthavi csökkenés után - áprilisban kissé emelkedett. A magasépítő cégek kilátásai az előző hónaphoz képest romlottak, a mélyépítőké viszont jelentősen javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség áprilisban érezhetően csökkent, de a rendelésállomány értékelése valamivel jobb lett.bizalmi index áprilisban 2017. szeptemberi értékére esett vissza. Az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése kedvezőtlenebb lett, a készleteké viszont kedvezőbb.

Ezzel párhuzamosan a lakosság munkanélküliségtől való félelme még soha nem volt olyan alacsony, mint most áprilisban.

bizalmi index áprilisban ismét elérte januári történelmi csúcsát. Ez elsősorban az általános üzletmenetről alkotott kedvező véleménynek köszönhető, a forgalmi várakozások ugyanis stagnáltak.A foglalkoztatási hajlandóság minden ágazatban erősödött, leginkább a kereskedelemben, legkevésbé a szolgáltató cégek körében.Az áremelési szándék az építőipar kivételével minden ágazatban gyengült, s jelentősen csökkent a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és az emberek körében romlott, a többi ágazatban kissé javult.értéke áprilisban immár ötödik hónapja emelkedett, de 2002 őszi csúcsától még kissé elmaradt. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és jövőbeli megtakarítási képességét kissé jobbnak vélte, mint márciusban, ugyanakkor a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét kissé rosszabbnak.A fogyasztói bizalmi indexben egyébként karakteresen megfigyelhető a választási ciklikusság. Négyévente magasra szökik a mutató, majd nagyot esik. Érdekes lesz megfigyelni, hogy most bekövetkezik-e hasonló, hiszen a gyors bérnövekedés és a fogyasztási lehetőségek bővülése miatt most akár el is maradhat a korrekció.