Bedurrant a magyar gazdaság, adjunk hálát Brüsszelnek és a bankoknak! (TOP 10 sztori - 9.)

a társasági adó egységesen 9%-ra csökkent,

dömpingszerűen megjelentek az új EU-pályázatok és ezek eredményei,

az MNB Növekedési Hitelprogramjának márciusi lefújása ellenére pedig inkább magasabb fokozatra kapcsolt, minthogy kifulladt volna a hitelezés.

Az adózásban és a finanszírozásban is előrelépést hozott 2017 a vállalatoknak:Ha helyesnek bizonyul a jegybank előrejelzése, akkor a GDP 3,9%-kal, az infláció 2,3%-kal, a belföldi felhasználás 6,1%-kal, a beruházások pedig 22,7%-kal nőnek idén. Soha rosszabbat.

A tavalyi évet jócskán lehúzta még, hogy véget ért az előző uniós ciklus pénzeinek kifizetése, az új pedig döcögősen indult el, így a beruházások mélyrepülést mutattak. Alacsony bázisról a legkönnyebb szárnyalni: negyedévről negyedévre évi 20% körüli beruházási boomot láthattunk, de amint az alábbi ábra rámutat, ezzel is csak a 2015 végi hajrára kialakult beruházási szintet értük el ismét. A GDP-arányos beruházási ráta 22%-ra tudott visszakapaszkodni, ami régiós összevetésben továbbra is alacsonynak számít, és az amortizálódó eszközállományt alig pótolja. Idei konferenciáink parázs vitákat hoztak arról, az EU-pénzek nélkül egyáltalán növekedett volna-e a magyar gazdaság az elmúlt években.

Idén az EU-s kifizetések akár 2500 milliárd forint fölé is emelkedhetnek a tavalyi 2100 milliárdról, azaz a 2014-2020-as EU-s programozási ciklus előrehaladásával tényleg felpörögtek a kifizetések. A strukturális és beruházási alapokból 7 év alatt nekünk járó pénzeknek (kb. 8950 milliárd forint) mára közel a 106%-át meghirdették pályázatok formájában, több mint 70%-ban már a nyertes kiléte is ismert, közel 40%-át pedig ki is fizették.

Tényleges gazdasági hatással persze csak azok az EU-pénzek járnak, amelyek be is kerülnek a gazdaságba és mint látjuk, az MNB becslései szerint a hivatalos idei kifizetési tervnek (a GDP 7%-a) csak egy része (kb. a GDP 4%-a) fejtett ki idén valós gazdaságélénkítő hatást. Tavaly a kifizetések és a tényleges felhasználás még jobban elvált, részben ezért lassult le 2% közelébe az éves GDP-növekedés, de jövőre a tényleges felhasználás akár megelőzheti a hivatalos kifizetést is.Az előző ciklushoz képest felgyorsított forrásfelhasználás miatt fennáll a veszélye egy 2-3 évig tartó uniós forrásínséges periódusnak. Ezzel is összefügghet, hogy az MNB friss előrejelzése szerint a 2018-ban még 3,9%-os GDP-növekedés 2019-re már 3,2%-ra, 2020-ra pedig 2,7%-ra lassulhat.

Az EU-pénzek beáramlásánál is látványosabb fordulatot hozott 2017 a hitelezés területén. A lakossági hitelállomány a régi hitelek ütemes törlesztése miatt csak kis mértékben, a vállalati hitelállomány azonban látványosan megugrott, nem teljesen függetlenül persze az EU-források beáramlásától, amit a bankok bankgaranciákkal, előleg- és társfinanszírozási konstrukciókkal lovagolnak meg. 2016 szeptembere és 2017 szeptember között tranzakciós alapon a háztartási szektor hitelezése 3,6%-kal, a vállalati szektoré pedig (önálló vállalkozók nélkül) 9,0%-kal növekedett. A vállalati szférán belül 12,8%-kal emelkedett a kkv-szektor hitelállománya egy év alatt, amennyiben az önálló vállalkozókat is ide számítjuk (nélkülük 9,5%-os volt a plusz, ezt mutatja alábbi ábránk).

Lényegében a 2008-ban befagyott jég tört meg a hazai vállalati hitelezésben az idei évben. 2017 harmadik negyedévében már úgy hitelezett a magyar bankrendszer , hogy se a prociklikus, se az anticiklikus viselkedés nem volt megfigyelhető. Ez az állapot elméletben az igazán egészséges: a bankrendszer tevékenységének a hatása a gazdasági növekedéshez semlegesnek mondható, a növekvő gazdasági környezetben nincs se visszahúzó, se túlhevítő hatásuk a bankoknak.

Az elmúlt években megindult a külföldi finanszírozás visszaszorulása a hazai vállalatok forrásoldalán (a kereskedelmi és szállítói finanszírozással ennek jelentősége nagyon megnőtt a válság alatt), és ha lassan is, de elkezdett emelkedni a hazai hitelintézeti finanszírozás jelentősége. Persze messze még a 2008-as szint, de a vállalati hitelezési statisztikák már reményteljes fordulatot jeleznek a hazai bankok számára.

Az EU-források beáramlása és a hitelezés is dinamikus lehet 2018-ban is, legalábbis egyelőre semmi nem utal negatív fordulatra. Ebből a teljes magyar gazdaság profitálhat.