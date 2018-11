Felfedte az MNB az újabb ezermilliárdos hitelprogramjának részleteit

az NHP fix a korábbi szakaszoknál célzottabb lesz és a finanszírozható hitelcélok köre szűkülni fog.

ezúttal is csak beruházási célra nyújthatók hitelek (ideértve a pénzügyi lízinget is), azonban csak forintban, 3 évnél hosszabb futamidőre, és szűkül a felhasználás köre is.

Az eddigi három program hatásai

A Növekedési Hitelprogram (NHP) eddigi három szakasza keretében közel 40 ezer vállalkozás jutott finanszírozáshoz több mint 2800 milliárd forint összegben. A program hozzájárult a hitelezési fordulat bekövetkezéséhez: a korábban tapasztalt csökkenő trend megállását követően a kkv-hitelállomány 2015-től növekedést mutat, amelynek dinamikája a legfrissebb adatok szerint eléri az évi 14 százalékot - emeli ki összegzésében az MNB. A program nemcsak a kkv-hitelállomány mennyiségére gyakorolt jelentős hatást, de kedvező irányban befolyásolta a hitelállomány szerkezetét is, köszönhetően a hosszú, akár 10 éves futamidőre elérhető fix, alacsony kamatozású hiteleknek. Az MNB becslései alapján a program gazdasági növekedésre gyakorolt hatása 2013-2017 között 2-2,5 százalék között lehetett egy olyan alternatív pályához képest, amelyben az NHP hiányában csak lassabban állt volna helyre a hitelezés (a hitelösszeomláshoz mint alternatív pályához viszonyítva pedig akár a 6 százalékot is elérhette).