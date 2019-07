Hivatalos: Boris Johnson vezényelheti le a Brexitet

Theresa May június elején jelentette be lemondását, amiben nagy szerepe volt a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságnak. A szigetország parlamentje többször leszavazta a May által megkötött előzetes megállapodást, így a kormányfőnek nem maradt más lehetősége, mint távozni.Az utódjának megválasztását szolgáló folyamat első szakaszában a június 20-ra befejeződött alsóházi frakciószavazás-sorozat végén tíz jelöltből Boris Johnson és jeremy Hunt maradt versenyben. Közülük a Konzervatív Párt szabálykönyve alapján a párt 160 ezer tagja választhatta meg postai úton Theresa May utódját.May lemondása után a Brexit határidejét október 31-ig tolták ki, így Johnson legfontosabb feladata az lesz, hogy addig valamilyen megállapodásra jusson az EU-val. A volt külügyminiszter már jelezte: végső esetben kész akár megállapodás nélkül is kilépni.Johnson favoritként a szavazatok mintegy kétharmadát kapta meg, 92 ezren szavaztak rá a párttagok közül. A megválasztása utáni beszédben jelezte: fel fogja rázni az országot, végrehajtja a Brexitet és egyesíti a brit társadalmat.