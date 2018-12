Hivatalos: egyoldalúan visszaléphet a Brexittől Nagy-Britannia, ha úgy akarja

A luxembourgi székhelyű bíróság ítéletében azt mondta ki, hogy az Európai Unió szerződésének 50. cikke szerinti kilépési szándék szabad visszavonásának lehetősége mindaddig fennáll, amíg az Európai Unió és az adott tagállam között megkötött kilépési megállapodás nem lépett hatályba. A kilépési szándék visszavonása, amelyet Nagy-Britannia saját nemzeti alkotmányos követelményeivel összhangban határoz meg, azzal járna, hogy az ország uniós tagsága és státusza továbbra is változatlan marad - tették hozzá.Az elmúlt hetekben egyre több hír érkezett arról, hogy már a brit képviselők egy része is visszafordítaná a Brexitet. A folyamat nulladik lépése az lenne, hogy az Egyesült Királyság jelezze, hogy egyoldalúan visszavonja kilépési szándékát, a kérdés az volt, hogy ezt jogilag megteheti-e. Ezek szerint ilyen akadálya nincs a Brexit "visszacsinálásának".A Brexit persze elsősorban brit belpolitikai kérdés. A tervek szerint holnap szavaz a parlament a Theresa May kormánya által kitárgyalt Brexit-feltételrendszerről, és egyelőre nem látszik sok esély arra, hogy a javaslat többséget kap. Innentől két másik út kínálkozik, az egyik a megállapodás nélküli kihullás, vagyis a rendezetlen ("hard") Brexit, ami politikai és gazdasági káoszt teremthet az országban. A másik egy új népszavazás a Brexitről, ami csak elsőre hangzik kevésbé rázósnak, hiszen akár alkotmányos válságot is kirobbanthat a korábbi kinyilvánított népakarat felülírása. Ha mégis ez történik, akkor lehet jelentősége az Európai Bíróság mai döntésének.