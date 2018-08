Hogy néz ki a világ 2060-ban? Jobban élünk majd, mint ma?

Mi történik majd 2060-ig a gazdaságban?

De mi van, ha valami megváltozik a világban?

A legfontosabb feltörekvő országokban, az úgynevezett BRIICS-csoportban (Brazília, Oroszország, India, Indonézia, Kína, Dél-Afrika) van a legnagyobb tér arra, hogy a kormányzás minősége javuljon, illetve emelkedjen az oktatás színvonala, ami a munkaerő termelékenységét hozhatná magával. A szervezet azzal számol, hogy ha ebben a két fontos mutatóban az OECD-átlagot sikerülne csak elérni, akkor 2060-ra 30-50 százalékkal lehetne magasabb az egy főre eső GDP az érintett országokban, vagyis ennyivel magasabb lehetne az életszínvonal.

A világszervezet szerint fontos lenne olyan reformokat bevezetni, melyek támogatnák a gazdasági versenyt, ha minden országban annyira lenne versenytámogató a környezet, mint az élen járó öt OECD-tagállamban, akkor átlagosan 8%-kal lehetne magasabb az életszínvonal 2060-ra. Ez persze egy átlagos érték, a jelenleg legrosszabb gyakorlattal rendelkező országban 15-20%-os is lehetne a javulás az alappályához képest.

Különböző munkaerőpiaci reformokkal az aggregált foglalkoztatási rátát 6,5 százalékkal lehetne emelni az OECD-ben 2040-ig, ennek módszere elsősorban a fiatalok és a nők foglalkoztatásának elősegítése lehetne. Ez 10 százalékkal emelhetné az átlagos életszínvonalat, illetve csökkenthetné a romló demográfiai miatti költségvetési nyomást.

Ha a nyugdíjkorhatárt az egyre magasabb várható élettartamhoz igazítanák, akkor az is érezhetően emelné a foglalkoztatási rátát és az életszínvonalat. Azokban az országokban, ahol még nincs tervben a korhatár emelése, ez a hatás akár 5-7% is lehetne az alappályához képest.

További ötlet a kutatás-fejlesztés ösztönzése, ha az erre fordított összeget a GDP arányában mindenhol az öt élen járó ország jelenlegi szintjére lehetne feltornászni, az 6%-os növekedést okozhatna átlagosan az életszínvonalban 42 év alatt, a jelenleg lemaradó országokban ez a hatás 10-18% is lehetne az alappályához képest.

ha az állami beruházásokat a GDP 6 százalékára lehetne emelni a következő évtizedekben, akkor az átlagosan 4 százalékkal emelné az egy főre jutó GDP-t. Persze ennek lennének költségvetési terhei, de azok jóval kisebbek lennének, mint a beruházások haszna, néhány országban pedig az is elképzelhető, hogy önfenntartók lehetnének ezek a beruházások - teszik hozzá a tanulmány készítői.

Egy esetleges negatív forgatókönyv az, ha a világkereskedelemben mostanában látott folyamat tartós lenne, és hosszú távon emelkednének a vámok, illetve a legtöbb ország bezárkózna. Az OECD szerint ha a világ visszalépne a kereskedelem szabadságában, visszatérne az 1990-es vámtarifákhoz, az 2060-ig 14%-kal csökkenthetné az életszínvonalat, a leginkább érintett országokban pedig ez akár 25% is lehetne.

És mi lesz így velünk, magyarokkal?

Ritkán készül igazán hosszú távú, több évtizedes gazdasági kitekintés, a legtöbb szervezet előrejelzési időhorizontja két-három évig terjed csak. Ezzel a gyakorlattal szakított most az OECD, mely egészen 2060-ig tekintett friss elemzésében.A szervezet közgazdászai alapesetben azzal a forgatókönyvvel számoltak, hogy nem változik a gazdaságpolitikai környezet, nem hajtanak végre érdemi reformokat. Ebben az esetben arra számítanak, hogymajd elsősorban a nagy feltörekvő országok lassulásának köszönhetően. Ezzel párhuzamosan nőhet Kína és India súlya a világgazdaságban, emiatt a fókusz még inkább Ázsia felé tolódhat el.Az OECD szerinta következő bő negyven évben, és folytatódik a szegényebb országok felzárkózása. A legnagyobb ütemű a felzárkózás a magas növekedésű fejlődő országokban és a kelet-európai gazdaságokban mehet végbe, amit elsősorban a munkaerő termelékenységének növekedése támogathat.Sokan aggódnak a világ jelenlegi eladósodottsága miatt, az OECD ezzel kapcsolatban kettős jóslatot fogalmaz meg: egyrészt várhatóan nem emelkedik tovább jelentősen az adósságállomány, ami jó hír, másrészt viszont arra lehet számítani, hogy a jelenlegi magas szinten stabilizálódik majd az adósságtömeg. Persze a további eladósodás elkerüléséhez az is kellene, hogy 2060-ig az OECD-országok átlagosan a GDP 6,5%-ával emeljék elsődleges költségvetési bevételeiket, hiszen a nyugdíjjal és az egészségüggyel kapcsolatos kiadások várhatóan nyomást helyeznek majd a költségvetésekre.A fentiek mellett a szervezet arra számít, hogy fennmarad majd a világban az utóbbi években látott megtakarítási hajlandóság, ami nyomhatja lefelé a reálkamatokat.Ha minden marad a mostaniban, akkor az OECD részesedése a teljes világgazdaság termeléséből 2060-ra 43%-ra csökkenhet a jelenlegi 54%-ról (2000-ben ez még 72% volt). Kína részesedése a világgazdaságból a 2030-as években tetőzhet 27% körül, majd onnan lassan csökkenhet, miközben India esetében folyamatos lehet a növekedés. Ezzel párhuzamosan a 2030-as években előzheti meg India Kínát a világ termelésében, nagyobb lehet a részesedése.Ahogy említettük, a fenti forgatókönyv azon az alapfeltevésen nyugszik, hogy alig változik valami a világban 2060-ig. Ugyanakkor vannak persze alternatív forgatókönyvek is, egyes intézkedések vagy tendenciák kibillenthetik a jelenlegi nyugalmából a világgazdaságot. De nézzük, milyen területeken lehet tér a reformokra!Számunkra elsősorban a Magyarországgal kapcsolatos megállapítások érdekesek a tanulmányban. Az OECD várakozásai szerint, vagyis több mint megduplázódik.

Ehhez a legtöbb országhoz hasonlóan nálunk is a munkaerő termelékenysége és a tőke növekedése járulhat hozzá a legnagyobb mértékben:

Klikk a képre!

Versenyt támogató reformok: több tanulmány kimutatta már, hogy a verseny elősegítése jótékony hatással tud lenni a termelékenységre, a beruházásokra és a munkaerő teljesítményére. Ha ebben a mutatóban sikerülne 2030-ra elérni a jelenlegi öt élen járó ország szintjét, akkor az a további harminc évben sokat adhatna az életszínvonalhoz, átlagosan 9 százalékkal emelhetné az egy főre jutó GDP-t, főleg azokban az országokban, melyek ma még bezárkóznak (Izrael, Törökország, Dél-Korea).

Munkaerő-piaci reformok: ezek keretében elsősorban a munkaerő rugalmasságát kellene növelni a 2020-30-as években, hogy aztán az kifizetődjön. Ennek keretében például többet kellene költeni aktív munkaerő-piaci lépésekre a munkanélküliek esetében, növelni lehetne a családtámogatást a GDP-arányában, viszont rövidíteni lehetne a szülési szabadságot (gyes és gyed), valamint csökkenteni az alacsony keresetűek adóékét. Az OECD szerint elsősorban az idősek és az anyák területén vannak jelentős munkaerő-piaci tartalékok, így további lépésként jöhet szóba például a bölcsődei helyek növelése, hogy ez segítse az anyák visszailleszkedését a munkaerő-piacra.

Nyugdíjkorhatár emelése: az idősek foglalkoztatását javítaná, ha a nyugdíjkorhatárt hozzáigazítanák az egyre emelkedő várható élettartamhoz. Persze erősen kérdéses, milyen lenne a 60 év feletti munkaerő termelékenysége, de a szervezet szerint összességében így is jobban járna a világ.

A kutatás-fejlesztésre fordított összeg emelése: ha 2030-ig az öt vezető ország szintjére tudnánk emelni a k+f kiadásokat különböző intézkedésekkel.

A világkereskedelem beszűkülése: ez azt a pesszimista forgatókönyvet tartalmazza, mi lenne, ha az 1990-es szintre emelkednének vissza a vámok globálisan.

Ez már önmagában sem tűnik rossznak, azonban a már említett különböző reformokkal ezt még jobban fel lehetne pörgetni. Mi most öt olyan alternatív forgatókönyvet vizsgáltunk meg magyar szempontból, melyeket az OECD reálisnak festett fel:Az alábbi ábrán azt látjuk, hogyan alakulna a magyar egy főre eső GDP a különböző alternatív forgatókönyvek megvalósulása esetén:

Jól látszik, hogy egészen 2030-ig alig van érdemi hatásuk az intézkedéseknek, akkor elsőként a munkaerő-piaci reformok jótékony hatása jelenik meg. Az időszak végére, 2060-ra akár több mint 6000 dollárral, mintegy 10 százalékkal magasabb lehetne a magyar életszínvonal, mint az alappálya esetén abban az esetben, ha végrehajtanánk a munkaerő rugalmasságát támogató intézkedéseket. A kutatás-fejlesztés ösztönzésével is jelentős javulást, több mint 5000 dollárral magasabb értéket lehetne elérni, a másik három intézkedésnek pedig marginális hatása lenne. Érdekesség, hogy még a világ bezárkózása (az importvámok emelkedése) esetén is magasabb lenne az életszínvonal, mint alapesetben, vagyis jelentős vesztesége nem lenne Magyarországnak a világkereskedelem lassulásából hosszútávon.Persze az életszínvonal a legtöbbször relatív, éppen ezért fontos azt is megnézni, hogyan teljesít majd a többi ország, illetve sikerül-e felzárkóznunk a fejlett országokhoz életszínvonalban. Alapvetően az OECD megállapítása az, hogy a fejlődő országok fokozatosan csökkentik majd hátrányukat, ezen belül Magyarország konvergenciája is folytatódhat. A szervezet az USA fejlettségét veszi viszonyítási pontnak, ehhez képest jelenleg 49,6 százalékon járunk az egy főre eső GDP-t tekintve, ez 2060-ig 60,2 százalékra emelkedhet.

Klikk a képre!

Vagyis fokozatos lesz a felzárkózás, bár annak üteme elmaradhat az optimista várakozásoktól. Korábban a kormány már azt szerette volna elérni, hogy 2030-ig érjük el Ausztria fejlettségi szintjét, erre azonban még 20610-ig sem kerül sor, ha hiszünk az OECD-nek. Akkor ugyanis Ausztria az amerikai fejlettség 84,4%-án lesz a jelenlegi 82,9% után. Vagyis náluk csak minimális konvergenciára van már kilátás a következő negyven évben, nekünk viszont sokkal gyorsabban kellene fejlődnünk, hogy legyen esély utolérni őket.