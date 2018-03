Hol tartunk a németekhez képest?

Olyan gazdaságot szeretnénk, mint a német, a családi vállalkozások adják a jövőben a reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és azt szeretnénk, ha a magyar embereknek mintegy hatvan-hatvanöt százaléka a magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna

Mit láthatunk Magyarországon?

A német családi vállalkozások a német emberek 68 százalékának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50 százalékát adják. "Ide szeretnénk eljutni mi is" - mondta Orbán Viktor hétfőn Nyírbátorban, ahol bejelentette az alkatrészgyártó Rosenberger Magyarország Kft. mintegy hatmilliárd forint értékű új beruházását Magyarország is szeretne olyan családi vállalkozásokat, amelyek hasonló eredményeket és sikereket érnek el, mint a németországiak - mondta Orbán Viktor.- fogalmazott a miniszterelnök.Ugyan "családi-nem családi" bontás nem áll rendelkezésre a vállalati szférát tekintve, azonban "magyar-külföldi" tulajdonú, illetve "kkv-nagyvállalat" bontás létezik.A külföldi irányítású vállalatok nagy szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Mint a KSH összehasonlításából kitűnik, az Európai Unióban Írország után Magyarországon volt a legnagyobb a külföldi cégek hozzájárulása a bruttó hozzáadott értékből, meghaladva az 50%-ot:

Ez azonban nem olyan nagy probléma, hiszen ezek a cégek sokkal jobban teljesítenek a hazaiaknál. Az összes cég közül ugyan mindössze 3,2% számít külföldinek, mégis ők adják az összes vállalkozás árbevételének 53%-át, és a munkavállalók 26%-át foglalkoztatják.

A "kkv-nagyvállalat" bontás szerint 2016-ban a kis- és középvállalkozások a vállalkozási szférában foglalkoztatottak kétharmadának biztosítottak munkalehetőséget. Ugyanakkor a hozzáadott érték 43, a nettó árbevétel 42, a nemzetgazdasági beruházások 34%-ával járultak hozzá a vállalkozások teljesítményéhez.Ebből is látszik, hogy habár a foglalkoztatásban nagy súlyt képviselnek, a többi tényezőben alulmaradnak a multikkal szemben. A Portfolio a közelmúltban bemutatta : a külföldi cégeknél sokkal magasabb az egy főre jutó hozzáadott érték, mint a hazai cégeknél, miután fejlettebb technológiát alkalmaznak.

Igaz, sok kritika érte a külföldi cégeket azért, mert kevesebbet fizetnek, mint amennyit fizethetnének (illetve ami a termelékenységükből adódik), összességében még így is sokkal jobban fizetnek, mint a hazai vállalatok/kkv-k. A külföldi vállalatok termelékenysége 2,5-3-szorosa a hazai tulajdonú vállalatoknál regisztrált szintnek, míg a bérekben 2,1-2,3-szoros a különbség.

Ugyan ezek nem pontosan azok a bontások, mint amire a miniszterelnök utalt, de a német és a magyar gazdaság szerkezete jelentősen eltér. Németországban vannak olyan sikeres családi cégek, amelyek komoly exportkapacitásokkal rendelkeznek - pl. a Rosenberger -, miközben Magyarországon ez gyakorlatilag nem létezik, így a bemutatott két bontás (kkv-nagyvállalat, ill. magyar-külföldi) jól mutatja, hogy a hazai cégeknek még komoly utat kell megtenniük, amíg olyan sikereket érhetnek el, mint a német vállalatok.