Holnap lemondhat Juncker, vagy az embere - Rendkívül fontos szavazás jön

Az EurActive szerint bár a szakbizottság lehet, hogy ezzel túlment a jogi keretein, de a lépés mégis hatalmas pofon Junckernek, aki már korábban kilátásba helyezte a lemondását, ha elutasítják a holnapi plenáris ülésen az embere megszavazását.



A brüsszeli lap régóta ott dolgozó veteránokra hivatkozva azt írja:amiatt, mert egyik uniós biztosa korrupciós ügybe keveredett, ezért az elnök is lemondott.A mostani kiélezett helyzet gyökere az, hogy idén februárban Juncker megkérdőjelezhető módon , nem transzparens "álláshirdetéssel", hanem belső döntéssel a mostani kabinetfőnökét (Martin Selmayrt) jelölte a Bizottság legmagasabb rangú civil munkavállalói posztjára, főtitkárnak, mert az eddigi főtitkár nyugdíjba vonult. Selmayr megítélése ellentmondásos Brüsszelben, mert Junckerhez rajra keresztül vezet az út és ezt sokak szerint olykor megkérdőjelezhető módon használta fel saját, bulldózer-stílusú érdekérvényesítésére is.Amióta Juncker bejelentette, hogy Selmayrt jelöli a posztra, komoly vitákat generált az ügy, Selmayr össztűz alá került az EP-beli meghallgatásán is. A Bizottság azóta hosszú magyarázkodó anyagokban igyekezett alátámasztani, hogy Selmayr jelölése miért és hogyan történt, deEzért feszült most be Selmayr jelölésénél is az EP, és a költségvetési ellenőrző bizottság tegnap este váratlanul nagy aránybanA szavazásra az EP plenárisának menetrendje szerint szerdán kora délután kerülhet majd sor (ha valóban sorra kerül). A cikkben idézett szakértők szerintEzzel nagy szívességet tenne a főnökének, Junckernek, de a helyzetet bonyolítja a Juncker által adott ultimátum (saját lemondásának kilátásba helyezése, ha nem teljesül az akarata).Akármi is lesz, érdemes lesz figyelni szerda kora délután az EP-beli eseményeket.