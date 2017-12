Holnap megtudjuk, mi húzza ennyire a magyar gazdaságot

közli az MNB a hitelintézetek szokásos havi statisztikáját, illetve a hitelkamatokra vonatkozó összesítését. Európában az Eurogroup ülésére lesz érdemes figyelni, hiszen az eurózóna pénzügyminiszterei új vezetőt választanak Jeroen Dijsselbloem helyére. Előzetesen a portugál pénzügyminisztert tartják a legesélyesebbnek a posztra.

jön a részletes harmadik negyedéves GDP-adat a KSH-tól. Az előzetes adatok szerint 3,6%-kal bővült a magyar gazdaság a tavalyi harmadik negyedévhez képest, ennek az összetételét ismerjük most meg. Ezzel párhuzamosan jelenik meg a kiskereskedelmi forgalom októberi adata. Az Eurostat szintén a kiskereskedelmi forgalom összesítését közli, míg a tengerentúlon a külkereskedelem friss adatait ismerhetjük meg.is maradnak izgalmak, hiszen az ipari termelés októberi adata jelenik meg, ami mellett a német gyáripari megrendelések állománya is érdekes lehet a magyar gazdaság szempontjából is, mint a legnagyobb exportpiacunk. A tengerentúlon pedig a magánszektor foglalkoztatásának változását jelző ADP-index érkezik, mely elsősorban a dollár árfolyamára lehet hatással.reggel az MNB közli a nemzetközi tartalékok október végi állapotát. illetve az ÁKK kötvényaukciója lehet érdekes magyar szempontból. Közben az Eurostat is közli a felülvizsgált növekedési számokat.A hétvége előttis maradnak még fontos adatok, a novemberi inflációs statisztika például akár a forint árfolyamára is hatással lehet, illetve a külkereskedelem friss adatát is közli a KSH. A nap második felében az amerikai munkanélküliségi adatra lehet majd érdemes figyelni, mely szintén a dollár árfolyamát befolyásolhatja majd.