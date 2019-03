Holnap végső szavazás lehet Londonban - Mi várható?

A Teneo meglátása szerint még mindig nem látszik a szükséges számú képviselő a May-féle megállapodás mögött, de az események gyorsan változhatnak. Főleg amiatt változhatnak gyorsan és érdemben, ha a Brexit jelentős felpuhulását, illetve elhalasztását látják azok, akik a mielőbbi "tiszta" szakítást szorgalmaznák az EU-val (keményvonalas Brexit-pártiak például az ERG formációban).

Andrea Leadsom, az alsóház vezetője - aki e minőségében a kormányzó Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag - a következő napok alsóházi napirendjét ismertető csütörtöki parlamenti felszólalásában(csak a kilépési megállapodás, az EU-val való hosszabb távú együttműködést rögzítő politikai deklaráció nem). Ha a kilépési jogszabálycsomagnak tényleg csak az egyik része kerül a ház elé, ez így érdemben változtatja szavazásra vitt anyag tartalmát és így kielégítheti az alsóház elnöke, John Bercow, által múlt héten szabott feltételt (jelentősen eltérő anyagról lehet csak szavazni). A politikai elemzőcég szerintHa viszont holnap is elbukik a kilépési megállapodás, akkor az április 12-i nap lesz a Brexit napja és ezt megelőzően néhány nappal áll elő a végső döntés pont a brit parlament életében (no-deal, megállapodásos kilépés, halasztás kellő indoklással).Andrea Leadsom felidézte, hogy a Brexit halasztásáról az EU-val elért megállapodás értelmébenA múlt heti EU-csúcs döntése értelmében elfogadott Brexit-megállapodás nélkül Londonnak április 12-éig kell jeleznie a Brexit-folyamat további menetével kapcsolatos terveit, és azt, hogy hajlandó-e részt venni a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.a Brexit-egyezmény elfogadása ügyében, és a brit kormány - jelenlegi hivatalos álláspontját fenntartva - az EP-választásokon sem kíván részt venni, akkorEnnek lehetőségét azonban a londoni parlament többször is igen jelentős többséggel elutasította, így egyelőre nem egyértelmű, hogy e forgatókönyv megvalósulása esetén az áprilisi határidőhöz közeledve a törvényhozás és a kormány mit lépne.Erősen kétséges az is, hogy ha a kormány pénteken harmadszor is érdemi szavazásra bocsátja a Brexit-megállapodást, annak elfogadásához meg tudná-e teremteni a többséget. A kisebbségi tory kormányt kívülről támogató, rendkívül EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) ugyanismivel a kormányzó Konzervatív Párt legnagyobb és legbefolyásosabb keményvonalas Brexit-párti frakciócsoportjának - European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) - több tagja is közölte az elmúlt napokban, hogy kész lenne támogatni a Brexit-megállapodást, ha a DUP is hajlandó lenne erre.: a frakciócsoport más tagjai jelezték, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandók támogatni a Brexit-megállapodást jelenlegi formájában.amelynek alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha nem sikerülne időben megkötni egy átfogó kétoldalú kereskedelmi egyezményt.E tartalékmegoldás (backstop) célja az, hogy ebben az esetben se kelljen visszaállítani a hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzést Írország és Észak-Írország határán, amely a Brexit után az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára lesz.A szavazásra terjesztett nyolc indítvány közül egyik sem kapott többséget, de kettő közel járt ehhez, és lehetséges, hogy ez a kettő kerül ismét a ház elé hétfőn.Az a javaslat jutott a legközelebb a többség eléréshez, amely vámunió fenntartását célozta az EU-val a Brexit után is: a ház ezt az indítványt 264:272 arányban vetette el.Egy másik indítvány szerint a kilépési megállapodást a kormány csak akkor léptethetné életbe, ha az egyezményt előbb népszavazáson is jóváhagyják a választók. Ez kapta a legtöbb jóváhagyó voksot: ezt az alternatív indítványt a képviselők 268:295 arányban vetették el.