Holnapig kell befizetni az új különadót

A közlemény szerint az adót az augusztus 25-től 31-ig terjedő időszakban nyújtott bevándorlást segítő tevékenység támogatása után kell megfizetni. A kötelezettségek betartását a bevándorlási különadónál is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi. A kötelezettségek teljesülésének vizsgálata a bevándorlási különadóról szóló bevallás első ízben történő benyújtása után merülhet fel.Az adóhivatal a szabályokat következetesen számon fogja kérni a szereplőkön, az adót minden érintettnek le kell rónia - írták. Amennyiben a revizorok az ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a törvényben foglalt kötelezettségek nem teljesültek, akkor a megállapított adóhiány mellett adóbírság, illetve késedelmi pótlék is kiszabható az érintett adózó terhére. Eljárási szabálysértés esetén, így például ha elmulasztja a nyilatkozatadást, mulasztási bírsággal is számolhat az adózó - közölte a tárca.A közleményben kiemelik: a bevándorlási különadó éppúgy Magyarország biztonságát és védelmét szolgálja, mint a határkerítés, a megerősített határvédelem, illetve a jogi határzár. Az új adófajta legfontosabb célja nem az adóbevételek növelése, hanem a közterhek igazságos elosztása."Viselje legalább részben a határvédelem költségét az, aki okozza e költséget. Mindazonáltal különadóból származó összes bevétel címkézett bevétel, azaz kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel" - áll a PM közleményében.A bevándorlási különadó is az önadózás elvére épül, az adónem alanyai maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg az adót. A kötelezettség teljesítésében az adóhivatal honlapján elérhető magyar és angol nyelvű általános tájékoztató segít.