Holnaptól szemétlerakóvá válhat 116 magyar település

Ha péntek reggelig sem érkezik segítség, akkor megkezdjük a katasztrófavédelem és az önkormányzatok kiértesítését. Felmértük a meglévő üzemanyagkészletet, és az óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények szolgáltatását megpróbáljuk ellátni, ameddig az üzemanyag kitart

Mi már csak tőlünk kapunk finanszírozást, hiszen egyéb tevékenységet közszolgáltatóként nem láthatunk el. Nincs más bevételi forrásunk, ezért nem várhatjuk máshonnan segítséget

Az Észak-Pest és Nógrád megye 116 településén felelős a szemétszállításért az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd Nonprofit Kft. A cég megbízott ügyvezető igazgatója, Gyenes Szilárd korábban levelet írt a NHKV Zrt.-nek, amelyben azonnali segítséget kért, de mint az InfoRádiónak elmondta : a csütörtökre megjelölt két utolsó tárgyalási időpontra sem reagált az állami cég, még elutasító visszajelzést sem kaptak.- mondta az ügyvezető, és jelezte: kiszolgáltatott helyzetben vannak, mert a cégnek megszűnt a közvetlen bevétele, már nem bocsát ki számlát a lakosságnak, és a lakosság sem nekik fizeti be a közszolgáltatási díjat, hanem az NHKV Zrt.-nek.- mondta Gyenes Szilárd.A hulladékgazdálkodási problémákkal kapcsolatban a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: nem engednek az üzleti érdekű zsarolásoknak, ezért nem engednek a rezsicsökkentésből, és ha kell, akár a katasztrófavédelem is képes átvenni a szolgáltatás biztosítását, de nem ez a cél.A szükséges konszolidációhoz a kormány forrást is fog biztosítani, illetve egy létrejövő bizottság - amelynek Balla György fideszes országgyűlési képviselő, továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Miniszterelnökség képviselője lesz a tagja - egy héten belül jelentést tesz a hulladékgazdálkodás állapotáról - közölte.