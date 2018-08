Horrorsztorik a földi pokolból: vagy elmenekülsz, vagy éhenhalsz

Aki teheti, menekül valamerre, de lassan nem bírja Latin-Amerika

Nos, menekülnek, csak az nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Az ENSZ becslései szerint jelenleg 2,3 millió venezuelai él külföldön, közülük 1,6 millióan az utóbbi két és fél évben hagyták el hazájukat, ez Latin-Amerika modern kori történelmének legnagyobb menekülthulláma. Nézzük a fontosabb célországokat!

A szomszédos országokban lassan kezelhetetlenné válik a menekülthelyzet, ráadásul attól tartanak, hogy a kilátástalanságból érkezők magukkal hozzák a bűnözés elharapózását és nő majd a verseny az alacsony képzettséget igénylő munkahelyekért.

Mit ér majd az új venezuelai pénz?

Semmilyen lehetőséget nem látok itt. Csak dolgozol, dolgozol és dolgozol, aztán a végén a legfontosabb dologhoz, az élelmiszerhez sem jutsz hozzá

Rémtörténeteket mesélnek, akiknek sikerül elmenekülni

A hivatalos adatok szerint 2017-ben 31,4 millió fő volt Venezuela lakossága, ez az utóbbi években folyamatosan emelkedett, 2010-ben még csak 28,5 millió főre becsülték a népességet. Első ránézésre is meglepő, hogyan tud emelkedni egy olyan ország népessége, ahol a pénz értéke lassan nulla, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) várakozásai szerint a jelenlegi 82 ezer százalék után még az idén az egymillió százalékot is elérheti az infláció. Miért nem menekülnek az emberek valamerre a gazdasági kilátástalanságból?A legtöbben Kolumbia felé mennek, csak az év eleje óta egyetlen határátkelőn több mint 400 ezer belépőt regisztráltak Venezuelából. Onnan aztán egy részük továbbmegy Ecuadorba, Peruba, Chilébe vagy Argentínába. Emellett népszerű a brazil-venezuelai határon lévő tartományEzek a latin-amerikai országok egy ideig szolidárisak voltak és szívesen fogadták a venezuelai menekülteket, a kontinensen ugyanis történelmi hagyományai vannak annak, hogy egy-egy diktátor uralma alól a menekülőket befogadják a szomszédok. Az utóbbi napokban-hetekben azonban. Emiatt Brazíliában például a Venezuelával határos tartományban felvetődött annak lehetősége, hogy lezárják a határt a menekülők előtt, azonban ezt a kérést végül a belügyminiszter elutasította. A dolog a múlt hét végén fajult el, amikor Pacaraima kisvárosban a helyiek megtámadták a venezuelai menekülteket miután egy kisboltost kiraboltak. A brazil-venezuelai határon lévő város 12 ezer lakosú, az utóbbi hónapokban pedig ötször ennyi menekült érkezett, ami jól jelzi, mekkora problémát jelent az emberek ellátása. A helyiek szerint nem tudnak napi 500-800 menedékkérőt ellátni, ezért kérik a kormánytól, hogy Brazília más tartományaiba is helyezzenek át venezuelaiakat.Ecuador és Peru pedig a közelmúltban vezette be, hogy, eddig ugyanis elegendő volt egy venezuelai személyi igazolvány is. Előbbi ország három tartományában válsághelyzetet hirdettek a menekültek miatt. Mindez azért fájdalmas, mert az elmúlt két évben a gazdasági és politikai káosz által sújtott országban nagyon nehéz volt útlevélhez jutni, a Reuters beszélt olyan helyivel, akinek ismerőse évek óta vár a dokumentumra, hogy el tudjon utazni. Vagyis ugyan a venezuelai határok nincsenek lezárva, de ezzel a módszerrel a vezetés lassítani tudja az elvándorlást.A hírügynökségek tudósítása szerint egyébként a hétfői bankszünnapon csendesek voltak a venezuelai főváros, Caracas utcái, a szünnapot azért rendelte el Maduro elnök, hogy át tudjanak állni az új bolivárra, gyakorlatilag egyik napról a másikra levágtak öt nullát az árakból. Az intézkedés az elnök gazdasági csomagjának része, mellyel meg akarja fékezni a hiperinflációt, mely júliusban 82 700 százalékos volt, de az IMF szerint az év végéig elérheti az egymillió százalékot is.Korábban voltak olyan optimista várakozások, hogy már elérhette a csúcsot a menekülés Venezuelából, az utóbbi napokban azonban megint felgyorsult a segélykérők áradata miután Nicolas Maduro elnök bejelentette, hogy új bankjegyeket bocsátanak ki, a régi bolivárról levágnak öt nullát. Az emberekben ez a lépés csak növelte a bizonytalanságot, egyelőre senki sem tudja, mennyit fog majd érni az új pénz, ezért aki eddig halogatta, az is útra kel valamelyik közeli országba.Az IT-szektorban dolgozó Keila Leiba például a Reuters tudósítójának azt mondta: eredetileg 2019 elején akart kivándorolni Mexikóba, de az utóbbi napok eseményeit látva előbbre kell hoznia tervét, egy-másfél hónapon belül búcsút akar inteni az országnak.- ecsetelte a venezuelai helyzetet.Becslések szerint egyébként Venezuelában a lakosság 90 százaléka már jelenleg is szegénységben él. A hiperinflációt a brit ITV egy sokkoló példával illusztrálta: a venezuelai "Legyen Ön is milliomos!" utolsó adásában a főnyeremény kétmillió bolivár volt, ami akkor 1500 angol fontnak felelt meg. Ugyanez az összeg ma átszámítva 13 pennyt ér mindössze.Az új bolivár leértékelésével egyidőben Maduro hatvanszorosára emelte a minimálbért, hogy legalább az alapvető szükségletekre legyen pénzük az embereknek. Emellett az új nemzeti devizát egy kriptopénzhez, a petróhoz kötötték, hogy megpróbálják fékezni az inflációt. Egy szakember szerint ugyanakkor a bolivár petróhoz kötése olyan, mintha "semmihez sem kötnék". Jelenleg egy új petro 47 fontot (közel 17 ezer forint) ér, ez 3600 bolivárnak felel meg. A havi minimálbér az új rendelet szerint fél petro, vagyis átszámítva 8500 forint.Közgazdászok már arra figyelmeztetnek, hogy a minimálbér emelése sok venezuelai céget kényelmetlenül érinthet, elképzelhető, hogy nem tudják majd kigazdálkodni a megemelkedett bérköltségeket. Ez pedig a munkanélküliség emelkedésével fog járni. A másik lehetőség, hogy a cégeknek meg kell emelni az áraikat, hogy fizetni tudják az alkalmazottaikat, ami tovább fűtheti a hiperinflációt.Tovább ronthatja az emberek életkörülményeit az, hogy a venezuelai elnök eltörölné az üzemanyagok államilag szabályozott árát. Jelenleg ugyanis a hiperinfláció ellenére a világon az egyik legalacsonyabb üzemanyagár Venezuelában van, emiatt pedig a szomszédos országokba jelentős a csempészés is.A legtöbb Brazíliába menekült venezuelai érkezése után arra panaszkodik, hogy éhes és országában nem jutott megfelelő egészségügyi ellátáshoz.Az ecuadori határon a Reutersnek nyilatkozott egy venezuelai éppen akkor, amikor szigorítottak a belépésen és már csak útlevéllel engedték be őket. Neki volt is útlevele, a menyasszonyának viszont nem. "Nem tudom, most mit teszünk, vissza nem fordulhatunk. Nem fogom éhesen visszaküldeni a menyasszonyomat" - mondta a hírügynökségnek a Vöröskereszt egyik menekültsátrában a határon.És még örülhet az, akinek legalább arra van pénze, hogy elmeneküljön. "Ha rajtam múlna, már ma elmennék" - mondta egy éttermi dolgozó a tudósítónak. A 21 éves férfi hozzátette: nincs elég pénze, hogy elérje a venezuelai határt.Az ABC Newsnak nyilatkozó venezuelai menekült azt emelte ki, hogy az országban meg volt kötve a kezük, a kettejük havi fizetése a férjével arra sem volt elég, hogy egy hétig túléljenek. Azzal tisztában volt, hogy a bolivár semmit nem ér, ezért kis címletekben 200 dollárt kuporgatott össze, hogy eljusson több megállással Peruba.