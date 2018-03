Húsvét előtt csak az MNB okozhat meglepetést

Meglehetősen eseménytelenül indul a hét, hiszen külföldről egészen szerdáig nem érkeznek érdemi adatok, itthon viszont csaknaptár lesz üres. Persze ez így nem teljesen igaz, hiszen Amerikában két Fed-döntéshozó, William Dudley és Loretta Mester is megszólal hétfőn, az ő szavaikra érdemes lehet azért figyelni a múlt heti kamatemelés után.

Klikk a képre!

itthon a hét legfontosabb eseménye jön: az MNB Monetáris Tanácsa dönt a kamatról. Ez még úgy is tartogathat izgalmakat, hogy változtatásra gyakorlatilag senki nem számít. A negyedév végén ugyanis jön a friss inflációs jelentés is, amiben a jegybank felülvizsgálja például a növekedési és inflációs előrejelzését. Emiatt pedig akár a forintra is hatással lehet a döntés. A teljes Inflációs jelentést egyébként csak csütörtök délelőtt mutatják be, kedden csak a fő számok jönnek. Az MNB-vel kapcsolatos érdekesség egyébként, hogy a jegybank várhatóan a héten közli majd tavalyi éves jelentését is, legalábbis a korábbi adatok alapján március 31-ig szokták publikálni.reggel a KSH közli a munkanélküliség februári adatát, emellett a nap második felében a tengerentúlról jön egy felülvizsgált negyedik negyedéves GDP-adat és egy fogyasztói árindex. Az amerikai gazdaság az eddigi becslés alapján 2,6%-kal nőtt a negyedik negyedévben, ezt módosíthatják most.a már említett Inflációs jelentés mellett a KSH a felülvizsgált külkereskedelmi adatokat közli, illetve az ÁKK kötvényaukciójára is érdemes lehet figyelni a befektetőknek. Európában délelőtt jön a német munkanélküliségről szóló adat, a brit felülvizsgált növekedési statisztika, majd kora délután az előzetes német inflációra figyelhetnek a devizapiaci befektetők.a legtöbb országban Nagypéntek miatt nem lesz kereskedés, hajnalban egy kínai bmi-adat érkezik, ami esetleg azt a kevés befektetőt érdekelheti, aki mégis kereskedik majd. emellett viszont más adat nem jelenik meg, ami egy kicsit is izgalmas lenne piaci szempontból.