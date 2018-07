Idegesebbek a német cégek Trump politikája miatt

A felmérést készítő IFO gazdaságkutató szerint érezhető a nyugtalanság a német (főként autóipari) cégek körében Donald Trump amerikai elnök "Amerika az első" politikája miatt, ami rontja a cégek exportkilátásait. Közben belső keresleti okok miatt például a német építőipari optimizmus 1990 óta most a legnagyobb.Amennyiben a mai washingtoni egyeztetés nem lesz sikeres, azaz nem tudja meggyőzni az Európai Bizottság elnöke Trumpot az európai autószektorra kivetendő 20-25%-os amerikai importvám elkerüléséről, akkor az nyilván tovább rontaná a német cégek exportkilátásait és növelné bizonytalanságukat.Az amerikai pénzügyminiszter a minap arra tett javaslatot, hogy inkább csökkentsék az EU és az USA közötti vámokat, de az uniós kereskedelempolitikai biztos egy ma reggeli lapinterjúban azt mondta: ez nem komoly ajánlat Amerikától, mert régebben is mindig védték a piacukat. Emiatt, az amerikai lépésre készülve az EU is be fog készíteni egy 20 milliárd dollárt kitevő amerikai termékkörre egy megemelt vámtarifa-javaslatot. Az EU tehát most is vissza akar ütni Amerikának, ha Trump meglépi az autószektort sújtó vámemelést.