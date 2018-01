Idén 100 milliárd forintot tesz a Honvédségbe a kormány

A cikk szerint hamarosan érkezik a két A319-es Airbus repülőgép, és a tervek szerint tavasszal már ezekkel utazik az afganisztáni misszió váltása. Az A319-es gépek újonnan 70-80 millió euróba kerülnek, a két 8-9 éves gépet ennek kevesebb mint feléért vették.A honvédség páncéltörő képességének fejlesztése érdekében vállról indítható, többcélú rakétafegyverzet beszerzéséről is döntött a kormány az év végén. A rakétarendszerre 2026-ig 20 milliárd forintot költhet a honvédelmi tárca.A 2017-2019-es költségvetési években a tárca 10 milliárd forintért szerezhet be tüzérségi eszközöket és lőszereket, ugyancsak 10 milliárd forintot költhet el 2018 és 2023 között korszerű katonai radarokra.Több mint 20 milliárd forintért 12 darab Mi-24-es harci helikoptert és egy Mi-17-es közepes szállítóhelikoptert újítanak fel Oroszországban, és szó van a Gripen harcászati repülőgépek rakétafegyverzetének korszerűsítéséről is.Az idén elkezdődik a laktanyák fejlesztését célzó program: a hódmezővásárhelyi, a tatai és a szolnoki bázisokra mintegy 11 milliárd forintot költenek. Emellett a 2018-as költségvetési évben országszerte 16 városban épül lőterekkel is felszerelt honvédelmi sportközpont.A Magyar Idők a cikkben arról is ír, hogy folytatódik a honvédelmi életpályához kapcsolódó bérrendezés, 2018. január 1-jétől a katonák illetménye 5 százalékkal emelkedik. Emellett nőnek a béren kívüli juttatások is, példaként említik, hogy a honvédelmi tárca által biztosított nevelési és a tanévkezdési támogatás az idén 25 százalékkal emelkedik, előbbi összege 20 ezer, utóbbié pedig 30 ezer forint 2018-ban.