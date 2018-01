Idén csak úgy durroghatnak a lufik

A lufik vége?

Ilyen időszakban automatikusan megnő a hirtelen korrekcióknak a valószínűsége - figyelmeztet Samu János.

Amennyiben egy ilyen a feltörekvő piacok számára negatív forgatókönyv bekövetkezik, fontos kérdés ennek megfelelően, hogy felkészültek-e erre a feltörekvő piacok?

Tudják-e majd refinanszírozni az esedékes lejáratokat, tudatában vannak-e annak, hogy ezt várhatóan csak magasabb kamat- és hozamszintek mellett tudják megtenni?

Tudnak-e új befektetőket vonzani a piacaikra, mennyire fognak tágulni a spread-jeik?

A magasabb szinteken stabilizálódó finanszírozási szintek mellett romlanak-e érdemben a növekedési kilátásaik és államháztartási mutatóik?

Az árstabilitás, mint elsődleges jegybanki cél kulcsszerepet játszik a monetáris politikai döntésekben, ugyanakkor ez a bitcoin esetében nem teljesül, így nem látok reális esélyt a bitcoin, mint hivatalos pénz elfogadásában. Sokkal inkább valószínűnek tartom, hogy a jövő évben a buborék duzzadásával a jegybankok úgy döntenek, hogy véget vetnek a kriptoőrületnek. Ha a buborékot nem sikerül megfogni, óriás vagyonvesztés lehet a történet vége

A 2018-ban ránk váró pozitív kockázati forgatókönyvek után jöjjenek azok a szcenáriók, amelyektől tartanunk kell idén, de ha felkészülünk ezekre, akkor nem érnek bennünket villámcsapásként.elsőként aemlítette meg. "Elcsépelt mantra, hogy időszerű egy jelentősebb korrekció, hiszen a fejlett gazdaságokban a jelenlegi bull piac a második valaha mért leghosszabbnak számít" - emelte ki. Természetesen ez alapján nem lehet megítélni egy részvénypiac árazottságát, vagy hátralévő hosszát, azonban természetszerűleg ilyen stádiumban már nagyon sokan megnövelték a részvénykitettségüket, esetleg kifejezetten a részvénypiacok volatilitásának csökkenéséből profitáló pozíciókat építettek ki.Bármilyen hírre, vagy akár hír nélkül is, lásd a harminc évvel ezelőtti 'flash crash-t', beindulhat egy eladási láncreakció, amely érzékeny sebet ejthet a befektető kockázatvállalási hajlandóságán, a tőkepiacok értékeltségén általában. Egy ilyen előre beláthatatlan mozgás a reálgazdaságra is kihathat, a lakosság fogyasztási és a bankok hitelnyújtási hajlandóságán keresztül - érzékeltette a kockázat komolyságát az elemző.felvetikválaszaik között. Az amerikai, illetve fejlett piaci kamatok és hozamok további emelkedésének köszönhetően a magasabb kamatozású, kockázatosabb feltörekvő piaci devizák vonzereje csökkenhet. Így a befektetők elfordulhatnak a feltörekvő piacoktól, és megindulhat a tőkeáramlás a fejlett piacok irányába - mutatnak rá az elemzők, akik ennek fényében több kérdést is megfogalmaznak:szintén megemlítette a. Emlékeztetett: számos eszköz esetében (hitel, részvény, lakás) rendkívül magas értékeltségről beszélhetünk, részben a laza monetáris politikának köszönhetően. Ez könnyedén véget érhet, és egyúttal reálgazdasági hatásokkal is járhat, csak lassú felépüléssel.szerint ais a kipukkanás kockázata övezi. A globális kamatszintek normalizálódásával, a kockázatmentes kamatok és hozamok emelkedésével párhuzamosan egyre inkább nő az egyes piacokon mostanra kialakult eszközár-buborékok kipukkadásának valószínűsége. Tipikusan ilyennek tűnik bizonyos országok ingatlanpiaca. Potenciális negatív kockázat tehát, hogy az emelkedő kamatszint egy esetleges növekedés-lassulással párhuzamosan látványosabb áreséshez vezet az ingatlanpiacon jövőre.hozza fel, mint lehetséges lufikockázat. A legnépszerűbb kriptovaluta térnyerése manapság már mindenhova elért, árfolyama sorra dönti meg a csúcsokat, ugyanakkor az elemzők és befektetők óvatosságra intenek. A bitcoin árfolyama csak idén több mint 19-szeresére nőt eddig, ez tipikus példája egy buboréknak. Emelkedése leginkább a 17. századi tulipánmániához hasonlítható - ismerteti. A volatilis árfolyam mögötti okokra már az elmúlt hónapokban is keresték elemzők a választ, de azzal, hogy decemberben elindult a határidős-kereskedés CBOE-n (Chicago Board Options Exchange) és CME-n a határidős bitcoin-termékekkel az árfolyam még több kockázatnak van kitéve.- figyelmeztet Virovácz.