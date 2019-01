Idén is szárnyalhat a magyar gazdaság, év végére pedig 315-ig erősödhet a forint

A növekedésre mindazonáltal kockázatot jelenthet a munkaerőhiány, amit a termelékenység, a hatékonyság és a versenyképesség növelésével lehet ellensúlyozni, ez pedig további beruházásokra ösztönözheti a vállalkozásokat.

Emellett a külső környezet is negatív kockázatokat hordoz, elsősorban az euróövezeti gazdaság lassulása. Az euróövezeti lassulást már így is megéreztük, Suppan szerint ugyanis enélkül akár 0,3-0,4 százalékponttal gyorsabb is lehetett volna a 2018-as növekedés, sőt, az idei GDP-bővülés egy kedvezőbb globális környezetben akár az 5%-ot is megközelíthetné.

A németekkel kapcsolatban jó hír, hogy a német statisztikai hivatal előzetes adatai alapján sikerült elkerülni a technikai recessziót, ráadásul az autóipari megrendelések felpattanást mutatnak, ami a német ipari termelést hamarosan felfelé húzhatja, ezen keresztül pedig Magyarországra nézve is pozitív fejlemény lenne.

Olaszország nagyobb problémát jelent, hiszen valószínűleg tavaly recesszióba süllyedt a gazdaság, és mivel a legfontosabb exportpiacaink között van, ez nekünk is rossz hír. A problémát fokozza, hogy Németországgal ellentétben nem látszik egy jelentős felpattanás.

Nem szabad megfeledkezni Kínáról sem, mint globális kockázat, vele kapcsolatban azonban nagyon nehéz konkrétumokat mondani, ugyanis az államvezetésen kívül gyakorlatilag senki sem tudja, mik a valós számok.

A Takarékbank legfrissebb előrejelzése szerint év végére 315 közelébe erősödhet a forint a közös devizával szemben, ezt követően pedig visszatérhetünk a 310-315-ös sávba.

2018. negyedik negyedévben 5% közelében lehetett a növekedés, ezzel pedig 4,8% körüli mértékben bővülhetett tavaly a magyar GDP. Suppan Gergely szerint a kormányzati prognózis a maga 4,6%-os éves növekedési előrejelzésével kicsit pesszimista. A növekedés széles bázisú volt 2018-ban, mivel szinte minden gazdasági ágazat hozzájárult a növekedéshez, legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások és a 28%-kal dübörgő építőipar. A beruházási boomot ráadásul nem csak az EU-s pénzek hajtották, a magánszektor aktivitása is figyelemre méltó. A tavalyi, 5% körüli növekedésünkkel a régió élvonalában lehettünk, egyedül a lengyelek előzhettek meg minket.. Ezen felül az ipari termelés is nagyobb mértékben járulhat hozzá az idei növekedéshez, mint tavaly, részben az előző évi alacsony bázis, részben a kapacitások üzembe helyezése, valamint új modellek hazai gyártásának elindulása miatt. Suppan előrejelzése jóval optimistább a jelenlegi piaci konszenzusnál, ő azonban arra számít, hogy a piaci prognózisok fognak majd közeledni ehhez a 4% feletti várakozáshoz. Elmondása szerint azért nem vár nagyobb lassulást idén, mert "nem jönnek ki a számok".A Takarékbank előrejelzése szerint a tavaly év végi lassulás után 2019 elején ismét 3% fölé emelkedhet az infláció, azonban az üzemanyagok a tavalyi év közepén látott magas bázisa miatt az idei év közepére megint 3% alá kerülhet, így 2019-re éves átlagban 3%-os lehet az infláció. A tartósan alacsony importált infláció, valamint a bér- és vállalkozói terhek csökkentése fékezhetik az árak emelkedését, azonban a gyorsuló belső kereslet és a bérköltségek növekedése miatt az infláció nagyobb gyorsulást is mutathat, bár véleménye szerint ennek még alig mutatkoznak jelei a fogyasztói árindexben.A fokozatosan erősödő mögöttes inflációs nyomás miatt akár már a márciusi ülésén dönthet arról az MNB, hogy 0%-ra emeli a betéti rátát, ezt követően pedig a kamatfolyosó alsó és felső határának emelésével, valamint az FX-swap állomány fokozatos kivezetésével szigoríthatja monetáris politikáját.Mivel a jegybank hamarosan elkezdi a nem konvencionális eszköztárának kivezetését, ezen keresztül pedig a monetáris szigorítást, a forint árfolyama erősödhet idén az euróval szemben, hiszen előtérbe kerülhetnek az ország kedvező gazdasági fundamentumai.A külső egyensúlyi folyamatok alakulásán túl ezt az is támogathatja, hogy a viszonylag magas növekedés mellett a nagy hitelminősítő cégek idén tovább javíthatják Magyarország adósosztályzatait - véli a Takarékbank szakértője.