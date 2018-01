Idén vége lehet az EKB pénznyomtatásának

Nowotny, aki az EKB igazgatótanácsának is tagja, a Süddeutsche Zeitung szerdai számában kifejtette: ha a gazdaság továbbra is jól teljesít, az idén kifuthat a program. A bankvezető az eurózóna következő két-három évét nagyon optimistán látja, de hangsúlyozza, hogy egyetlen fellendülés sem tart örökké, "ezért a pénzpolitika normalizálását nem lehet soká halogatni, hogy szükség esetén ismét expanzív gazdaságpolitikát lehessen bevezetni".Az EKB 2015 márciusában indította el kötvényvásárlási, úgynevezett mennyiségi könnyítési programját, amelynek keretében a múlt év végéig havi 60 milliárd euró értékben vásárolt államkötvényeket és más értékpapírokat. A gazdasági helyzet javulásával a vásárlásokat januártól havi 30 milliárd euróra csökkentették, de a programot szeptemberig folytatják. Az eddig összese 2,55 ezer milliárd eurót igénybe vevő program volt az EKB legfontosabb eszköze a gazdaság fellendítésére és a megítélése szerint túl alacsony infláció felszítására.Nowotny azonban hangsúlyozta: az EKB mérlegfőösszege nem változik, mert a bank a program kifutása után is újakkal helyettesíti a lejáró kötvényeket, és csak egy következő fázisban nem pótolja a kifutó papírokat. Addig azonban eltelik néhány év, időközben pedig kis lépésekben emelni kell a 2015 márciusa óta nulla százalékos irányadó kamatot - mondta az osztrák központi bank elnöke.Az eszközvásárlási program beindítása óta viták kereszttüzében áll, különösen német részről támadták keményen. Jens Weidmann, a német központi bank elnöke azt hangoztatta: az olcsó pénz lehetővé teszi a kormányok számára, hogy halogassák a szükséges, de fájdalmas reformokat, továbbá a kötvényvásárlási program összemossa a fiskális és a monetáris politikát.