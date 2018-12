Időt nyert a világ - Trump egyelőre nem vet ki pótlólagos vámokat

Az értesülést a kínai állami televízió közölte. A hír szerint a két ország vezetőjének megbeszélésén az az egyezség született, hogy az Egyesült Államokban nem vezetik be a kínai árukra - előzőleg kilátásba helyezett - pótlólagos vámokat, a kétoldalú tárgyalásokat pedig folytatják.Donald Trump beleegyezett abba, hogy az új vámtarifák bevezetését 90 napra felfüggesztik a mintegy 200 milliárd dollárnyi kínai árura. A kínai fél ugyanakkor elfogadta azt, hogy - egyelőre meg nem határozott mennyiségű, de jelentős mértékű - amerikai mezőgazdasági, energetikai, ipari, valamint más terméket vásárol, hogy csökkenjen az Egyesült Államoknak Kínával szemben fennálló hatalmas mértékű kereskedelmi deficitje.A most kötött egyezség egyben időt ad a két országnak a további egyeztetésekre a kettőjük között kirobbant vita miatt, hogy Kína vehemensen törekszik az Egyesült Államok technológiai fölényének elvitatására.Washington szeptemberben jelentette be, hogy büntetővámot vet ki 200 milliárd dollár értékű kínai importra, 50 milliárd dollárnyi árura már korábban kivetettek pótvámot. A két tétel az Egyesült Államok kínai importjának közel a felét teszi ki. Az amerikai importvám jelenleg 10 százalék, ami 2019. január 1-től 25 százalékra emelkedett volna.