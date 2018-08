Időzített bomba ketyeg Törökország alatt - Durva vége lesz, ha Erdoganék nem lépnek gyorsan

Bár a török bankfelügyelet devizapiaci tranzakciókat korlátozó intézkedései, illetve a jegybank burkolt kamatemelése átmenetileg a líra zuhanásának megállításával stabilizálni tudta a török helyzetet két héttel ezelőtt, már akkor is egyértelmű volt, hogy Törökország gondjai ezzel nem oldódtak meg. A túlfűtött gazdaság, a gyenge fundamentumok, illetve a külföldi finanszírozásra való ráutaltság miatti sérülékenység továbbra is fennáll, sőt, minél tovább húzódik a jelenlegi helyzet, annál fájdalmasabb lesz a földet érés.Jól mutatja a problémák megoldatlanságát, hogy a líra árfolyama az utóbbi napokban ismét gyengülni kezdett, vagyis közel sem beszélhetünk a helyzet stabilizálódásáról.

Klikk a képre!

A gazdasági károk minimalizálása érdekében Recep Tayyip Erdogan államfőnek hagynia kellene a jegybanknak, hogy kamatemeléssel elejét vegye a líra további gyengülésének, illetve megzabolázza a 20% felé közelítő inflációt,

rendezni kellene az amerikai-török diplomáciai viszályt, mielőtt az tovább súlyosbodik,

illetve a költségvetési politika szigorításával hűteni kellene a belső keresletet, hogy a török gazdaság visszatérjen fenntartható növekedési pályájához.

Összesen a 2018. július és 2019. június közötti időszakban a lejáró adósságokat a kamatfizetésekkel összeadva 193 milliárd dolláros forrásigény adódik.

A következő hetekben fogja nyilvánosságra hozni a török kormány hároméves gazdasági programját, amiből kiderül majd, hogy a döntéshozók mennyire gondolják komolyan Törökország fundamentális problémáinak kezelését. Egy racionális, a valós problémákat figyelembe vevő program elengedhetetlen első lépése lenne az országgal szembeni befektetői bizalom helyreállításának folyamatában. Ugyanígy szükséges lenne a bizalom visszanyeréséhez a JP Morgan elemzői szerint, hogy a szeptember 13-ai ülésen 250 bázispontos kamatemelést hajtson végre a jegybank.. A JP Morgan előrejelzése alapján már az idei harmadik negyedévben (negyedéves alapon) zsugorodni fog a GDP, egészen 2019 második negyedévéig, vagyis recesszióba süllyed az ország. A korábbi 2,8%-kal szemben. Azt ugyanakkor hozzáteszik, hogy valós kockázatot jelent a helyi döntéshozók nem megfelelő válságkezelése, vagyis, hogy. A befektetői bizalom további erodálása ebben az esetben még nehezebbé tenné a külső finanszírozási források bevonását, amelynek kemény földet érés lenne a vége.Az, hogy mekkora fájdalommal jár majd a törökök számára az elkerülhetetlen gazdasági kiigazítás, nagyrészt attól függ,. Az országnak egyrészt finanszíroznia kell folyó fizetési mérleg hiányát, másrészt meg kell újítania rövid időn belül lejáró adósságát (itt elsősorban a vállalati és a bankszektor adósságára kell gondolni, ahol nagy probléma a magas külső devizaadósság), illetve fennálló tartozásai után kamatot kell fizetnie, ami a devizaadósság esetében a líra mélyrepülésé miatt egyre nagyobb terhet jelent.A JP Morgan elemzői a török jegybank adatai alapján, saját számításaikat felhasználva megbecsülték, hogy a következő egy évben, egészen pontosan 2018. július és 2019. június között hány milliárd dollárnyi külső adósságot kell megújítania Törökországnak, figyelembe véve a kamatfizetéseket is. A becslést bonyolította, hogy a külső adósság lejárati szerkezetére (a pontos lejárati dátumokra) vonatkozóan nem minden elemre áll rendelkezésre adat: ilyenek például a kereskedelmi hitelek, illetve a bankszektor külső adósságának egy része.Ebből 93 milliárd dollárra vonatkozóan nincsenek pontos adatok, hogy mikor jár le, vagyis, hogy mikor merül fel a megújításhoz szükséges forrásigény. A 93 milliárdon belül azonban 47 milliárd dollár (kül)kereskedelmi hitel, ami a JP Morgan szakértői szerint relatíve stabil forrásnak tekinthető, így itt nem áll fenn olyan magas megújítási kockázat, mint a többi forrás esetében. További 46 milliárd dollárt tesz ki annak a banki külső adósságállománynak az összege, amelynek lejáratára nincs adat. A fentiektől (nem meghatározható lejárati időpontú forrásoktól) eltekintve, a külső adósság fennmaradó részét havi bontásban ábrázolták a bankház elemzői.

Klikk a képre!

Megjegyzés: Milliárd dollárban kifejezett havi lejáratok (kék oszlop) és kamatfizetések (sárga oszlop) a török külső adósságban.

. Az államadósság-lejáratok kis összeget tesznek ki, így nem tekinthetők érdemi kockázatnak. Amennyiben a fenti ábrán szereplők értékekhez hozzávesszük a nem ismert lejárati szerkezetű 46 milliárdnyi banki forrást, akkor a következő évben átlagosan havi 12 milliárd dollár körüli külső adósságlejárattal, illetve hiteltörlesztéssel kell számolnia Törökországnak, amely megújítási kockázatot hordoz magában.Mivel Törökország GDP-arányos külső adóssága a líra jelentős gyengülése miatt már így is rekord szint közelében áll (1999-2000-ben volt magasabb a jelenlegi 54% körüli értéknél), ráadásul jelentős mennyiségű adósságot kell megújítani egy éven belül, kulcsfontosságú, hogy hozzáférjen a külső finanszírozáshoz. Annál is inkább, mivelA következő ábrán látszik, hogy a külső adósság tőkerésze, illetve az utána fizetendő kamat már megegyezik az aranytartalékkal csökkentett devizatartalék összegével (sárga vonal, jobb tengely). Amennyiben az ábrán kék vonallal jelölt "felhasználható" tartalékot nézzük (a török jegybanki tartalék egy jelentős részét a kereskedelmi bankok által nála tartott tartalékbetétek teszik ki, így nem tekinthető "szabad" jegybanki tartaléknak), akkor a külső adósságállomány és a kamattörlesztés összege a tartalék 360%-ára rúg, ami messze felülmúlja még a 2001-es recesszió körüli szintet is.

Klikk a képre!

Feltéve, hogy a lejáró adósságra vonatkozó megújítási ráta ebben az időszakban 50%-ra esne (vagyis minden lejáró 2 milliárd dollárból 1 milliárdot újítanak meg a külföldi befektetők, ami nagyon alacsony arány),

valamint a török bankoknak és vállalatoknak nincs szabad devizaeszköze,

Számításaik szerint egy ilyen forgatókönyv esetén a beruházások volumene 25%-kal, a fogyasztás pedig 5%-kal csökkenne, ami jövőre 5%-os GDP-visszaeséshez vezetne. Ez összhangban van a 2009-ben tapasztalt 4,7%-os, illetve a 2001-es 6%-os kibocsátás-zsugorodással.

A JP Morgan becslései szerint mindent egybevetve a következő egy évben mintegy 108 milliárd dollárnyi lejáró külső adósság esetében áll fenn jelentős megújítási kockázat, ez tekinthető "sérülékeny adósságnak".A bankház szakértői egy egyszerűsített számítás keretében megnézték, hogy mi történne akkor, ha hirtelen elzárnák a külföldi pénzcsapokat Törökország irányába. Ebben az esetben a jegybank a kereskedelmi banki devizatartalék-betétek felszabadításával 60 milliárd dollárnyi likviditást tudna a rendszerbe pumpálni (néhány héttel ezelőtt 10 milliárd dollárt juttatott a tartalékráta csökkentésével ily módon a bankrendszerbe a jegybank), így a maradék közel 90 milliárd dollárt kellene a következő 12 hónapban előteremtenie a török bankoknak és vállalatoknak.A szakértők hangsúlyozzák, hogy ugyan egy leegyszerűsített példáról van szó, a lényegen azonban ez nem változat: