Így indokolja döntését az MNB

A szöveg legfontosabb része, vagyis a monetáris politika jövőbeli irányvonalára utaló utolsó bekezdés szövege változatlan maradt, vagyis a jegybank nem árult el semmilyen új információt monetáris politikájára vonatkozóan.

"A nemzetközi turbulencia hatására a hazai pénzpiacokon is megemelkedett az eszközárak volatilitása., ugyanakkor az elmúlt hetekben korrekció volt megfigyelhető " - a mondat második, korrekcióra vonatkozó fele nem szerepelt a júniusi közleményben. Bár a hazai hozamok a június végi hirtelen emelkedés után mostanra valóban visszakerültek azon szintek közelébe, ahol a legutóbbi kamatdöntő ülés idején tartózkodtak, a forint továbbra is a korábbinál nagyobb volatilitást mutat, illetve gyengébb szinten is tartózkodik. A fenti mondat alapján úgy tűnik, hogy az MNB-t nem zavarja a gyengébb szinteken tartózkodó forintárfolyam, és ez egészen addig így is maradhat, amíg nem látunk hirtelen gyengülést a hazai fizetőeszköz árfolyamában.

A júniusi közleményben szerepelt a következő rész, ami a mostaniból kikerült: "az elmúlt hónapokban a dollár jelentősen felértékelődött, az USA hosszú hozamai tovább emelkedtek. Ennek hatására romlott a feltörekvő piaci kockázatvállalási hajlandóság, ami a volatilitás általános emelkedése mellett egyes országok esetében heves reakciót váltott ki és hatással volt a kelet-közép-európai régió piacaira is." Ennek a résznek a kihagyásával az MNB azt sugallja, hogy a feltörekvő piacokra nehezedő nemzetközi nyomás enyhült az utóbbi hetekben, ami a hazai piacokon (a hozamokban és a forint árfolyamában) is kisebb megnyugvást hozott. Részben ez is indokolhatja, miért nem változott a közlemény utolsó mondata.



Összességében az látszik, hogy az MNB nem mozdult el korábbi álláspontjáról, vagyis az infláció a várakozásaival összhangban alakul, a nemzetközi piaci turbulencia (a kedélyek csillapodása miatt) nem jelent kockázatot inflációs céljának teljesülésére nézve, emiatt pedig egyelőre nincs szükség a monetáris politika irányvonalának megváltoztatására. Tehát a jelenlegi laza kondíciókon még egy ideig nem változtatnak, de a teljes előrejelzési horizonton (5-8 negyedév) már szigorításra lesz szükség, hiszen a laza kondíciók fenntartására vonatkozó "tartós" jelző már júniusban kikerült a közleményből.

A közlemény szövege szó szerint:A Monetáris Tanács megítélése szerint a belső kereslet élénkülésével párhuzamosan a hazai kibocsátás a potenciális szintje közelében alakul. A magyar gazdaság növekedése 2018-ban tovább élénkül, majd az aktuális előrejelzés feltevései mellett 2019-től fokozatosan lassul. Az olajár-változás átmeneti, inflációt emelő hatásainak kifutásával az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható.A Magyar Nemzeti Bank egyetlen horgonya az infláció. A Monetáris Tanács a rugalmas inflációs célkövető stratégia keretében a monetáris politika 5-8 negyedéves időhorizontján az inflációt befolyásoló valamennyi tényezőt figyelembe veszi. Ilyen tényezők lehetnek a nyersanyagárak alakulása, a külső inflációs környezet változása, a munkaerőpiaci feltételek, a reálgazdaság helyzete, az árfolyam és a hitelpiaci kondíciók alakulása. Mindezek összességét figyelembe véve értékelhető az árváltozások várható nagysága és tartóssága, ami a monetáris politika reakcióját is meghatározza.2018 júniusában az infláció 3,1 százalék, míg a maginfláció 2,4 százalék volt. Az infláció emelkedését elsősorban az üzemanyagár növekedése magyarázza. Az inflációs alapfolyamatok a jegybanki várakozással összhangban alakultak. A júniusi infláció enyhén meghaladta a 3 százalékot, míg a maginfláció nem változott az előző hónaphoz képest. A bérek általános, dinamikus növekedése az elmúlt hónapokban is jellemző maradt, ugyanakkor a jegybank várakozásával összhangban a bérek oldaláról jelentkező inflációs hatás továbbra is mérsékelt. Az olajárak mérséklődtek az elmúlt hónapban. Az eurozónában az inflációs alapfolyamatok az EKB előrejelzései szerint az elkövetkező években is visszafogottak maradnak.A júniusi előrejelzés feltevéseinek teljesülése mellett a fogyasztóiár-index a következő hónapokban az olajár-növekedés miatt átmenetileg enyhén 3 százalék felett alakul. Az alacsonyan horgonyzott inflációs várakozások mellett a magasabb olajárakból másodkörös hatásokra nem számítunk. Középtávon az erősödő fogyasztás az inflációs alapfolyamatok fokozatos emelkedéséhez vezet. Ugyanakkor az árszínvonal növekedését a mérsékelt külső inflációs alapfolyamatok és a historikusan alacsony szinten stabilizálódó inflációs várakozások mellett a többlépcsős munkáltatóijárulék-mérséklés, illetve az idei évi áfakulcs-csökkentések is lassítják. Az olajár-növekedés közvetlen hatásainak kifutásával az inflációs ráta újból csökken és az inflációs alapfolyamatok emelkedése biztosítja, hogy 2019 közepétől az infláció fenntartható szerkezetben érje el a 3 százalékos célt.2018 első negyedévében a hazai gazdaság dinamikusan, 4,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az előző kamatdöntés óta beérkező konjunktúra adatok továbbra is élénk gazdasági növekedést vetítenek előre. A munkaerő iránti kereslet változatlanul erős. A munkanélküliségi ráta historikus mélypontra csökkent. Májusban a vállalati és a háztartási hitelezés tovább bővült.A gazdasági növekedés kiegyensúlyozott szerkezetben folytatódik. Előretekintve a kibocsátás alakulásában továbbra is markáns szerepe lesz a belső kereslet általános erősödésének. A folyó fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege hosszabb távon is pozitív tartományban marad. A Monetáris Tanács szerint a GDP bővülése 2018-ban a tavalyinál magasabban, 4,4 százalékon alakul, majd - az előrejelzés feltevéseinek teljesülése mellett - 2019-től fokozatosan lassul.Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat változó volt. A kockázatvállalási hajlandóságot a globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos várakozások, a nemzetközi kereskedelempolitikával, valamint az olajkínálat alakulásával kapcsolatos fejlemények befolyásolták. A Fed júniusban folytatta a monetáris kondíciók fokozatos szigorítását. Az EKB várakozása szerint decemberben leállítja az eszközvásárlási programját, így a hozamgörbe hosszú oldalára kisebb közvetlen hatást fog gyakorolni. Ugyanakkor az irányadó kamatok legalább 2019 nyaráig változatlanok maradnak, így a monetáris politikai környezet az euroövezetben továbbra is laza maradhat. Az EKB monetáris politikai döntései jelentős hatást gyakorolhatnak a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájára.A nemzetközi turbulencia hatására a hazai pénzpiacokon is megemelkedett az eszközárak volatilitása, ugyanakkor az elmúlt hetekben korrekció volt megfigyelhető. Ezen folyamatokat a jegybank az elsődleges célja, az inflációs cél fenntartható elérése szempontjából értékeli, azok tartósságára helyezve a hangsúlyt. A várt inflációs pályák és az inflációs célkövető rendszerek sajátosságai miatt a piaci árazások a régiós jegybankok közötti eltérő monetáris politikai irányultság fennmaradását valószínűsítik.A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél fenntartható eléréséhez a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges. Ennek érdekében a Monetáris Tanács az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét kamatát pedig -0,15 százalékon hagyta.A Monetáris Tanács fenntartja a három hónapos betétállomány 75 milliárd forintos mennyiségi korlátját. Emellett a Tanács a 2018 harmadik negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás mértékét legalább 400-600 milliárd forintban határozta meg. Mindezen túl a Tanács rögzítette, hogy a tényleges kiszorítás mennyiségének olyan mértékűnek kell lennie, amely biztosítja a laza monetáris kondíciók fenntartását. A Monetáris Tanács legközelebb 2018 szeptemberében dönt a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ennek figyelembevételével határozza meg a jegybanki swapeszközök állományát.A Monetáris Tanács júniusban a monetáris politikai kamatcsereeszköz 2018 első három negyedévében rendelkezésre álló keretösszegét 900 milliárd forintban határozta meg. A jegybank mind a jelzáloglevél-vásárlásokat, mind a monetáris politikai célú kamatcsereeszközt programszerűen kívánja működtetni, így azok a monetáris politikai eszköztár szerves részét képezik. A jelzáloglevél-vásárlásoknak köszönhetően csökkent a finanszírozási költség, ami ösztönzőleg hatott az elsődleges piaci kibocsátásokra, elősegítve ezáltal a fix kamatozású hitelek térnyerését is.A magyar gazdaságot változatlanul stabil fundamentumok jellemzik. Dinamikus gazdasági növekedés mellett az ország külső adóssága jelentősen csökkent, finanszírozási képessége tartósan magas. A fiskális folyamatok fenntarthatóak, a költségvetés hiánya alacsony, a GDP arányos államadósság folyamatosan zsugorodik. A devizaadósság aránya jelentősen csökkent. Az ősszel bevezetésre kerülő adósságfék-szabályozás elősegíti a lakáshitelezés egészséges szerkezetben történő, fenntartható növekedését.