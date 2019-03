Így maradhatsz Nagy-Britanniában a Brexit után

A konzervatív párti brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik már törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. Az engedélyezési rendszer több próbaüzem után március 30-án, szombaton indul teljes körűen.Caroline Nokes, a belügyi tárca bevándorlásügyi államtitkára hétfőn ismertetett tájékoztatójában közölte: a kampányfelhívások országszerte hatezer helyszínen lesznek láthatók, beleértve az összes brit nagyvárost.Az államtitkár tájékoztatása szerint a köztéri óriásplakátokon látható felhívásokat a rendszer szombati indulása után figyelemfelkeltő módon összeállított televíziós és rádiós reklámok egészítik ki, és ugyanezek a hirdetések megjelennek a közösségi portálok felületein is. Caroline Nokes szerint a cél az, hogy a külföldi EU-állampolgárok úgy érezzék: Nagy-Britanniában továbbra is szívesen látják őket, és a brit kormány szeretné, ha maradnának.A kampány első szakasza, amelyre a kormány 3,75 millió fontot (csaknem 1,4 milliárd forintot) fordított, egy hónapig tart, de London a következő két évben is tervez hasonló tájékoztató tevékenységeket, biztosítandó, hogy a külföldi EU-állampolgárok pontosan értsék, mi a teendőjük a letelepedett státus megszerzése végett. A kampány angol nyelven folyik, de online felületeken elérhető lesz a tartalom az Európai Unióban honos összes nyelven - áll a belügyminisztérium hétfői tájékoztatásában.A tárca beszámolója szerint a kérvényezési rendszer tavaly augusztus óta alapos próbákon esett át, és e próbaidőszakokban is már csaknem 200 ezren megkapták a további nagy-britanniai tartózkodást biztosító letelepedett státust.A rendszer sikeres működése érdekében a belügyminisztérium több mint 1500 fős alkalmazotti gárdát toborzott kifejezetten a folyamodványok elbírálására, és új központot alakított ki a telefonon, emailben és online felületeken érkező megkeresések, kérdések feldolgozására.A kérelmet a legegyszerűbben a külön e célra kifejlesztett mobilalkalmazás - EU Exit ID Document Check App - használatával lehet benyújtani, de akik nem akarják vagy nem tudják ezt az alkalmazást használni, postán is elküldhetik a tárcának útlevelüket vagy egyéb személyazonosító okmányaikat.Theresa May brit miniszterelnök már januárban bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétben ingyenes lesz a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok számára a Brexit utáni időre szóló tartós letelepedési engedély kérelmezése, és akik az engedélyezési rendszer próbaüzemeinek időszakban már befizették a díjat, visszakapják pénzüket.Az eredeti tervek alapján a letelepedési engedélyért folyamodó felnőtteknek 65 font (24 ezer forint), a 16 évnél fiatalabbaknak 32,50 font eljárási díjat kellett volna fizetniük.Caroline Nokes belügyi államtitkár hétfői tájékoztatójában megerősítette: a Nagy-Britanniában élő és maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak csak annyi a feladatuk, hogy igazolják személyazonosságukat és azt, hogy életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek. Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.Az államtitkár hangsúlyozta: a külföldi EU-állampolgároknak legalább 2020. december 31-éig lesz idejük tartós nagy-britanniai letelepedésük engedélyeztetésére, akár életbe lép a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit tartalmazó megállapodás, akár nem.