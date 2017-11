Ilyen sarcot még nem látott a világ - Kisemmizné a rokonokat a szaúdi trónörökös

A szaúdi kormány vagyonuk 70 százalékával rövidítené meg azokat, akiket gyanúsítottként letartóztattak

Ez pedig az jelentené, hogy akár több száz milliárd dollárnyi (!) összeggel bővülhet az állami alap

Szaúd-Arábia új, korrupcióellenes testülete több száz, az uralkodó családhoz tartozó magas rangú személyt vett őrizetbe az elmúlt hetekben.

A szaúdi hatóságok a Financial Times beszámolója szerint alkura bocsátották a fogvatartottak szabadságát, így aki szabadulni akar, akár vagyonának 70 százalékát is fel kell áldoznia.És mint tudjuk, a királyi család tagjai nem éppen szegények, a letartóztatottak között van például al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz al-Szaúd herceget is, aki az uralkodóház külföldön legismertebb képviselője, a világ egyik leggazdagabb embere.