Íme, a Brexit politikai abszurduma egy kérdésbe sűrítve

Ez egy hipotetikus kérdés, és én nem válaszolok hipotetikus kérdésekre

Eleve van abban valami szimbolikus, hogy a brit miniszterelnök elsősorban az EU utáni időszak kereskedelmi kapcsolatainak felélesztése miatt járja körbe a világot. Nem csak azért, mert az EU-hoz képest elhanyagolhatóan vékony gazdasági szálak megerősítése nagyon nagyon szerény kármentésnek tűnik, hanem azért is, mert amíg még Nagy-Britannia az Európai Unió tagja, egyetlen kereskedelempolitikai kérdésben sem állapodhat meg más országokkal. Az már szinte ráadás, hogy a dél-afrikai útján Theresa May megkapja azt az egyszerű kérdést, hogy miként is szavazna egy új Brexit-referendumon - és nincs rá jó válasza.- hallhatta az elvszerű magyarázatot a Sky News riportere, aki sokkal okosabb azután sem lehetett, hogy Theresa May a következő mondatban közölte : nincs lehetőség második népszavazásra, tehát hogy ma valaki hogyan szavazna, nem érdekes.A Bloomberg a tudósításában megjegyzi, hogy a második népszavazásra irányuló kezdeményezés már elég sok támogatót gyűjtött, de May válasza nem emiatt szomorú és abszurd. Ha valaki nem követte eddig a brit kilépés tragikomikus fordulatait, akkor bizonyára meglepődik, hogy az a brit miniszterelnök, akinek a pártja kezdeményezte a népszavazást, és ő maga pedig a Brexit végrehajtásán ügyködik, egy ilyen egyszerű kérdésre ugyan miért nem vágja rá, hogy meggyőződése szerint a Brexit után jön el minden világok legjobbika, és őrült lenne, ha nem a kilépésre szavazna.Aki ennél szorosabban követte a Brexit eddig fejleményeit, az viszont pontosan értheti, hogy miért nem lehet jó választ adni erre a kérdésre. Anélkül, hogy nagyon visszamennénk az időben, csak annyit idézzünk fel, hogy a valójában Brexit-ellenes többségű konzervatív pártnak nem a meggyőződése miatt, hanem a belpolitikai csatározásokban rengeteg kockázatot felvállaló stratégiája miatt sikerült a kilépésig vezetnie az Egyesült Királyságot. May pedig a népszavazás előtt a bennmaradás mellett állók kampányát vezette. Hogy aztán jobb híján ő legyen a miniszterelnök, és végigvezesse egy olyan úton az országot, amiben ő maga sem hisz, a tárgyalások során folyamatos kudarcok érik, komoly esélye van, hogy az ő miniszterelnöksége alatt esik szét az egész ország, és a kilépés a politikai karrierjének a végét jelentheti. És a politikai pályaívének kilátásai csak akkor lehetnének még rosszabbak, ha mégis összejönne egy második népszavazás, ahol a Brexit-ellenesek győznek.És akkor jön a Sky News riportere, és megkérdezi: Ön hogyan voksolna a második Brexit-referendumon?